Tăng cường trách nhiệm trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Đồng chí Nguyễn Thị Hảo, Phó Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo kết quả công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Tính đến ngày 28/10/2026, tổng rà soát hệ thống VBQPPL đối với cấp tỉnh, có 398 VBQPPL còn hiệu lực và chưa có hiệu lực, gồm 123 nghị quyết của HĐND tỉnh, 270 quyết định của UBND tỉnh và 5 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; có 88 văn bản chỉ có nội dung bãi bỏ VBQPPL khác. Qua rà soát, các cơ quan đề xuất xử lý 66 văn bản, trong đó 49 văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và 17 văn bản đề xuất bãi bỏ toàn bộ.

Đối với cấp huyện trước khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hiện còn 120 VBQPPL còn hiệu lực, gồm 2 nghị quyết của HĐND cấp huyện và 118 quyết định của UBND cấp huyện. Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 87/2025/QH15, các văn bản này sẽ tự động hết hiệu lực sau ngày 28/2/2027. Ở cấp xã, có 236 quyết định còn hiệu lực và chưa có hiệu lực; 75 quyết định được đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ. Lộ trình xử lý được xác định trong năm 2026 và năm 2027.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu làm rõ những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổng rà soát hệ thống VBQPPL. Đồng thời cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo, đề nghị cơ quan thường trực rà soát, chỉnh lý lại nội dung đánh giá, bảo đảm làm rõ nguyên nhân và căn cứ của việc đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ văn bản, khắc phục những nội dung chưa logic giữa phần đánh giá, nhận định và kết quả rà soát. Bên cạnh đó, cần kiểm tra kỹ danh mục VBQPPL của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh đề xuất bãi bỏ toàn bộ, bảo đảm số liệu, danh mục và nội dung thuyết minh thống nhất, chính xác, có cơ sở trước khi hoàn thiện báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong triển khai tổng rà soát hệ thống VBQPPL.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động, thường xuyên rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý. Việc còn nhiều văn bản phải sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho thấy công tác theo dõi, cập nhật và tham mưu xây dựng, ban hành văn bản ở một số nơi chưa kịp thời. Đối với cấp xã, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian đầu còn gặp khó khăn, nhất là trong xác định thẩm quyền và thực hiện quy trình ban hành văn bản.

Yêu cầu các thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện số liệu, nội dung, bảng biểu, phụ lục của báo cáo; làm rõ ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân khách quan, chủ quan, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, hoàn thiện báo cáo trình ký trước ngày 30/10/2026, bảo đảm gửi Trung ương đúng thời hạn. Các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu sửa đổi, thay thế, bãi bỏ hoặc xây dựng mới văn bản theo danh mục đã đề xuất; khẩn trương rà soát, đăng ký danh mục nghị quyết dự kiến trình HĐND tỉnh, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, tiến độ. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm trong công tác xây dựng, ban hành VBQPPL, bảo đảm đúng thẩm quyền, thống nhất với quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn, hạn chế tối đa tình trạng văn bản phải sửa đổi, bổ sung sau khi ban hành.