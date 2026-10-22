Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác truyền thông chính sách

Theo đó, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố về công tác truyền thông các chủ trương, dự thảo và văn bản thuộc phạm vi quản lý. UBND thành phố yêu cầu triển khai truyền thông “từ sớm, từ xa” ngay từ khâu soạn thảo dự thảo.

Lãnh đạo các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo lập danh mục chính sách cần truyền thông theo quý/năm; phân công rõ đầu mối, sản phẩm và thời hạn thực hiện; đồng thời khẩn trương ban hành Quy chế phát ngôn. Trong vòng 5 ngày làm việc sau khi chính sách có tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp được ban hành, cơ quan chủ trì phải ban hành bộ nội dung truyền thông thống nhất để phổ biến rộng rãi.

Đối với các chính sách có phạm vi tác động rộng, bộ sản phẩm truyền thông tối thiểu phải gồm: thông tin giới thiệu, bộ câu hỏi - trả lời, tài liệu hướng dẫn ngắn và infographic/sản phẩm số phù hợp với ngôn ngữ dễ hiểu, chính xác.

Khi phát sinh vấn đề dư luận hoặc báo chí phản ánh, người đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo cung cấp thông tin kịp thời, chủ động xử lý thông tin sai lệch, không để xảy ra “khoảng trống thông tin”.