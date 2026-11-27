Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy phường Chiềng An năm 2026.

Đảng bộ phường Chiềng An hiện có 51 tổ chức đảng trực thuộc, với 1.734 đảng viên. Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 9%, tổng giá trị sản phẩm đạt trên 169 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 19/11 đạt 82,7%. Hoạt động thương mại, dịch vụ có chuyển biến tích cực. Công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục được quan tâm. Cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Chiềng An báo cáo tại hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm, Đảng bộ phường kết nạp 47 đảng viên mới, cử 74 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Việc sắp xếp tổ chức đảng, chi bộ sau sáp nhập bản, tiểu khu và các đơn vị trường học được triển khai đồng bộ, góp phần ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thành đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình; đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch khắc phục với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, củng cố đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo.