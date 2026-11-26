Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Thị Minh Hạnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của tỉnh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Đảng ủy UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND xã, phường xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như quản lý tài chính – ngân sách, mua sắm, đầu tư công, công tác tổ chức cán bộ. Trong kỳ báo cáo, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh đã tổ chức 37 cuộc tự kiểm tra tại 5 sở, 32 xã, phường. Trên cơ sở các kết luận thanh tra, kiểm tra, Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ đầu tư thực hiện kiến nghị; rà soát, kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 36 tập thể, 98 cá nhân, kỷ luật khiển trách 3 cá nhân.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Về kết quả xử lý các cơ sở nhà, đất đôi dư, toàn tỉnh đã hoàn thành xử lý dứt điểm 1.541/1.616 cơ sở, đạt 95,4%, số cơ sở còn lại đang tiếp tục được xử lý theo quy định. Đối với việc xử lý các công trình, dự án tồn đọng, tỉnh đã tháo gỡ khó khăn và có hướng xử lý 54/56 dự án, đạt 96,4%; đối với 2 dự án ngoài ngân sách còn vướng mắc, UBND tỉnh đã báo cáo Tỉnh ủy trình Ủy ban Kiểm tra Trung ương xin chủ trương xử lý. Về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật được quan tâm, thực hiện tốt, toàn tỉnh đã ban hành 204 văn bản quy phạm pháp luật; lập danh mục 35 văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết; tham gia ý kiến vào 717 dự thảo; thẩm định 200 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh, qua đó đảm bảo các văn bản đã ban hành đúng luật, có tính thực thi cao.

Đồng chí Tạ Văn Giang, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính, Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Giang, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính, Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ giúp việc, Trưởng đoàn công tác nhấn mạnh: Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được triển khai kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý các vụ việc; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài, cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, có giải pháp tháo gỡ cụ thể, bảo đảm tiến độ và hiệu quả xử lý. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cần thường xuyên tự kiểm tra, rà soát quy trình công tác, kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập để chấn chỉnh; không để quyền lực bị lợi dụng phục vụ lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn cảm ơn những ý kiến đóng góp, những mặt còn khó khăn, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của tỉnh mà đoàn công tác đã chỉ ra. Về phía tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực. Đồng thời tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; chủ động phát hiện, xử lý những hạn chế, thiếu sót ngay từ cơ sở.