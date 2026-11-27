Theo đó, thời gian LĐCI không quá 4 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần và tổng cộng không quá 40 giờ. Ngay sau khi người VPHC hoàn thành công việc, cơ quan tổ chức thi hành xác nhận việc chấp hành xong biện pháp này. Nếu người VPHC không thực hiện công việc được giao, người có thẩm quyền có thể quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp thay thế, chuyển sang phạt tiền.

Luật không áp dụng biện pháp LĐCI với phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người từ đủ 70 tuổi trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng.

Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc thực hiện chính sách này. Trước đó, theo báo cáo giải trình của Chính phủ, việc áp dụng trên cơ sở tự nguyện nhằm bảo đảm phù hợp với Công ước về lao động cưỡng bức năm 1930 mà Việt Nam là thành viên.

Tại Việt Nam, LĐCI đã từng được Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, theo đó, người bị phạt cải tạo không giam giữ mà không có việc làm hoặc mất việc làm phải lao động phục vụ cộng đồng. Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024 cũng đưa biện pháp này vào danh mục xử lý chuyển hướng. Ở một số địa phương, hình thức lao động phục vụ cộng đồng cũng đã được thí điểm thực hiện. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cơ chế này được quy định rõ ràng trong lĩnh vực XLVPHC, trên cơ sở tự nguyện và giới hạn ở những trường hợp có mức phạt không lớn.

Nhiều ý kiến đánh giá LĐCI là bước điều chỉnh phù hợp, chú trọng hơn đến giáo dục và trách nhiệm xã hội. Về pháp lý, biện pháp này không làm thay đổi hệ thống hình thức xử phạt mà bổ sung cách thực hiện nghĩa vụ. Thay vì nộp tiền vào ngân sách, người vi phạm bỏ thời gian, công sức làm việc phục vụ cộng đồng. Tính răn đe vẫn còn bởi thời gian và công sức cũng là cái giá phải trả, đồng thời mang lại lợi ích cho xã hội.

LĐCI cũng có thể khắc phục một số hạn chế của cơ chế phạt tiền. Cùng mức phạt nhưng tác động với người thu nhập cao và người thu nhập thấp rất khác nhau. Có người nộp phạt cho xong nhưng nhận thức không thay đổi; người khó khăn về kinh tế lại có thể không đủ khả năng nộp, khiến quyết định xử phạt khó thi hành.

Dư luận rất ủng hộ quy định mới nêu trên và mong muốn cơ quan có thẩm quyền sớm có những hướng dẫn cụ thể để những điều luật này phát huy giá trị trong thực tế. Khi người xả rác sẽ phải tham gia làm sạch môi trường, người vi phạm trật tự giao thông sẽ phải tham gia tuyên truyền an toàn giao thông; thì biện pháp này không chỉ bảo vệ pháp luật, bảo vệ kỷ cương xã hội, mà còn giúp người VPHC nhận thức rõ hơn hậu quả hành vi vi phạm, tăng tính giáo dục trong mỗi người cũng như toàn xã hội.