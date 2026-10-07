Tăng cường tính chủ động, linh hoạt trong quản lý dự trữ ngoại hối

Diễn đàn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục thuộc NHNN. Về phía ADB, có bà Maria Lomotan, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách; ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam, cùng các chuyên gia, đại diện từ các Ngân hàng Trung ương, cơ quan quản lý tiền tệ và dự trữ của các nước thành viên ADB, các tổ chức phát triển, khu vực tư nhân, tổ chức xếp hạng tín nhiệm và công ty quản lý tài sản.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tính chủ động, linh hoạt và hiệu quả trong công tác quản lý dự trữ ngoại hối, phù hợp với những diễn biến nhanh chóng và khó dự đoán của kinh tế, tài chính quốc tế.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại Diễn đàn

Theo Phó Thống đốc, những thay đổi trong thương mại toàn cầu, chuỗi cung ứng, điều kiện lãi suất và thị trường tài chính, cùng với các diễn biến địa chính trị, biến đổi khí hậu và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đang đặt ra những thách thức mới đối với các ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý dự trữ ngoại hối. Đối với Việt Nam - nền kinh tế có độ mở cao và ngày càng hội nhập sâu rộng - những diễn biến từ bên ngoài có thể tác động đáng kể đến dòng vốn, tỷ giá, lạm phát, thanh khoản và ổn định kinh tế vĩ mô, tài chính.

Trong bối cảnh đó, NHNN đã và đang điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Trong đó, việc tăng cường dự trữ ngoại hối khi điều kiện thị trường thuận lợi và duy trì dự trữ ở mức phù hợp và có khả năng chống chịu có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao năng lực ứng phó với các cú sốc bên ngoài, góp phần củng cố ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính.

Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn

Phó Thống đốc bày tỏ tin tưởng Diễn đàn sẽ tạo cơ hội để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thực tiễn về quản lý dự trữ ngoại hối, ứng dụng công nghệ và quản trị rủi ro, qua đó góp phần nâng cao năng lực quản lý và khả năng thích ứng trước những biến động của môi trường kinh tế, tài chính toàn cầu.

Phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn, ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam, đánh giá cao quan hệ hợp tác lâu dài giữa ADB và Việt Nam nói chung, giữa ADB và NHNN nói riêng, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của các ngân hàng trung ương và công tác quản lý dự trữ ngoại hối trong bối cảnh các nền kinh tế đang đối mặt với những biến động từ thị trường tài chính, địa chính trị và biến đổi khí hậu.

Ông Shantanu Chakraborty đánh giá cao công tác điều hành chính sách tiền tệ của NHNN trong thời gian qua. Ông cho rằng, sự chủ động, linh hoạt và hiệu quả trong công tác quản lý của NHNN đã đóng góp tích cực vào việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Diễn đàn

Tại Diễn đàn, các diễn giả, chuyên gia và đại diện ngân hàng trung ương các nước đã tập trung trình bày, trao đổi về triển vọng kinh tế và thị trường toàn cầu, xu hướng quản lý dự trữ ngoại hối trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị có nhiều biến động, cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý danh mục đầu tư, bảo đảm thanh khoản và quản trị rủi ro.

Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu trong hoạt động quản lý; phát triển năng lực tổ chức, nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống quản lý dự trữ hiệu quả, linh hoạt và có khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường tài chính quốc tế.