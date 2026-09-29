Tăng cường thực thi Công ước quốc tế về xóa bỏ phân biệt chủng tộc

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông phát biểu.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông cho biết, Việt Nam có 54 dân tộc anh em đoàn kết sinh sống, gắn bó trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Việt Nam gia nhập Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc năm 1982 và luôn nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ của quốc gia thành viên.

Những năm qua, Việt Nam từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách và cơ chế tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm quyền bình đẳng, quyền và lợi ích hợp pháp của mọi người dân; triển khai nhiều chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Hội nghị là dịp đánh giá kết quả đạt được, nhiệm vụ đã triển khai, nhận diện khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thực chất, đồng bộ, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Đài Thy thông tin, Tây Ninh có vị trí quan trọng tại khu vực Đông Nam Bộ với sự kết hợp hài hòa giá trị về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và tôn giáo. Đây cũng là nơi hội tụ, giao thoa văn hóa của 17 dân tộc thiểu số. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước: các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”. Sự đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam là điều kiện thuận lợi để các bên cùng hướng tới xây dựng cộng đồng thượng tôn pháp luật và thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Bà Federica Dispenza, Trợ lý Trưởng Đại diện Thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Trưởng nhóm quản trị và tham gia Ủy ban Công ước CERD, phát biểu.

Bà Federica Dispenza, Trợ lý Trưởng Đại diện Thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Trưởng nhóm quản trị và tham gia Ủy ban Công ước CERD đánh giá cao vai trò của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong tổ chức Hội nghị, điều phối và phối hợp triển khai các hoạt động liên quan đến thực hiện Công ước. Việc ban hành Quyết định số 1567/QĐ-TTg thể hiện cam kết và trách nhiệm của Việt Nam đối với Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, tạo cơ sở để đưa cam kết quốc tế thành hành động cụ thể.

Bà ghi nhận những tiến bộ Việt Nam đạt được thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đề nghị tiếp tục tháo gỡ rào cản, cải thiện khả năng tiếp cận điều kiện phát triển, thu hẹp khoảng cách trong cộng đồng dân tộc thiểu số. UNDP tiếp tục hỗ trợ Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng các bộ, ngành hữu quan trong việc trao đổi, định hướng, triển khai các giải pháp thiết thực, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết về quyền con người, bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng các quyền.

Theo bà Trần Thị Minh Thu, Trưởng Phòng Tổng hợp - Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo, thời gian qua, nhận thức và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về mối quan hệ giữa công tác dân tộc, công tác tín ngưỡng, tôn giáo, thực hiện Công ước CERD tiếp tục được nâng lên. Yêu cầu không phân biệt đối xử ngày càng được lồng ghép rõ hơn trong quá trình xây dựng, thực thi và kiểm tra chính sách, pháp luật. Công tác rà soát, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo được triển khai theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo.

Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh phát biểu thảo luận.

Việc hướng dẫn, giải quyết nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm. Nhiều vụ việc được xử lý thông qua đối thoại, vận động và hướng dẫn thực hiện pháp luật, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại từng bước được đẩy mạnh trong đó nội dung về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được chú trọng trong các báo cáo, trao đổi quốc tế.

Các đại biểu được giới thiệu tổng quan về Công ước CERD và quá trình tham gia của Việt Nam; trình bày tham luận về kết quả trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; thành tựu triển khai Công ước CERD và khuyến nghị của Ủy ban Công ước CERD trong lĩnh vực phụ trách; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với bình đẳng, quyền của các dân tộc, phát triển bền vững. Thông qua đó, các đại biểu góp phần hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao hiệu quả triển khai Quyết định số 1567/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phục vụ quá trình chuẩn bị và xây dựng Báo cáo quốc gia về thực hiện Công ước CERD trong thời gian tới.