Tăng cường thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại 17 xã, phường

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện Quỹ Bảo vệ rừng và Môi trường tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm khu vực Trấn Yên cùng lãnh đạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp, dịch vụ môi trường rừng và kế toán của 17 xã, phường.

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh triển khai các quy định hiện hành về quản lý, bảo vệ rừng; hướng dẫn xây dựng hồ sơ quản lý rừng tại địa phương; đánh giá thực trạng chi trả dịch vụ môi trường rừng và xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn tiền được chi trả.

Đại diện Quỹ Bảo vệ rừng và Môi trường tỉnh triển khai các chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Các đại biểu cũng trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, bảo vệ rừng sau sắp xếp đơn vị hành chính và quá trình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại cơ sở.

Hội nghị góp phần thống nhất cách thức triển khai giữa các địa phương, nâng cao trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng và sử dụng hiệu quả nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng; bảo đảm chính sách được thực hiện đúng quy định, gắn với nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng bền vững.