Tăng cường thúc đẩy các quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. (Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương)

Chúc mừng Đại sứ Jennifer Wicks nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ổn định, thực chất và hiệu quả, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị và lợi ích chính đáng của mỗi nước. Đồng chí đánh giá cao các hoạt động tiếp xúc, trao đổi cấp cao giữa hai nước thời gian qua, góp phần củng cố tin cậy và tạo động lực cho hợp tác song phương.

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng chí Trưởng Ban đánh giá đây là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Việt Nam mong muốn thúc đẩy thương mại hai chiều theo hướng cân bằng, bền vững, cùng có lợi; tăng cường hợp tác đầu tư, công nghệ, năng lượng và phát triển nguồn nhân lực, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng hoạt động hợp tác, kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp bà Lee Miyon, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương)

Hai bên trao đổi về một số vấn đề cùng quan tâm trong hợp tác kinh tế, thương mại, trong đó có tiến trình trao đổi, đàm phán về thương mại. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ mong muốn các cơ quan hữu quan hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh, hướng tới môi trường thương mại và đầu tư ổn định, minh bạch, có thể dự báo và hài hòa lợi ích của hai bên.

Chúc mừng Đại sứ Lee Miyon bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hàn Quốc, xác định Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng mạnh mẽ, thực chất. Đồng chí đánh giá cao kinh nghiệm của Đại sứ trong lần thứ hai trở lại làm việc tại Việt Nam và tin tưởng Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ thành công.

Về thương mại, đồng chí đề nghị hai bên chú trọng thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng, bền vững, mở rộng cơ hội cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc; đồng thời tăng cường hợp tác về năng lượng, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Hai nước cũng cần đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản trị công nghệ. Đồng chí đề nghị Hàn Quốc thúc đẩy các chương trình liên kết đào tạo với sự tham gia của các viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước.

Đồng chí đề nghị Đại sứ quán Hàn Quốc tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trong công tác nghiên cứu, tham mưu và xây dựng chính sách; hỗ trợ kết nối các đối tác phù hợp để Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế, năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả thu hút đầu tư. Đồng chí tin tưởng quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc sẽ không chỉ tiếp tục phát triển về quy mô mà còn được nâng lên tầm cao mới về chất lượng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của cả hai nước; chúc Đại sứ có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam.