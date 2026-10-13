Tăng cường thu hút đầu tư lĩnh vực du lịch

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác quy hoạch du lịch tại xã Quỳnh Nhai.

Giai đoạn 2020-2025, Sơn La tập trung cao cho công tác quy hoạch. Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, năm 2025, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về kế hoạch thực hiện quy hoạch, phủ kín 40 đồ án quy hoạch trọng điểm, cùng với rà soát đồng bộ hạ tầng giao thông, tạo cơ sở cho phát triển du lịch, “mở đường” cho việc thu hút đầu tư. Trong đó, quy hoạch du lịch đã phân vùng phát triển rõ ràng, định hướng các nhóm sản phẩm đặc trưng tại mỗi địa phương, như: Dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, nông nghiệp sinh thái và vui chơi giải trí tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; du lịch khám phá, săn mây tại Tà Xùa; du lịch trải nghiệm tại vùng lòng hồ sông Đà...

Bà Hoàng Thị Đôi, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khẳng định: Quy hoạch bài bản là cơ sở quan trọng để tỉnh khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, tự phát trong phát triển du lịch. Việc phân vùng rõ ràng cho phép mỗi địa phương phát triển các nhóm sản phẩm đặc trưng, từng bước hình thành không gian du lịch đồng bộ, tăng cường liên kết giữa các vùng, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và tạo sức hấp dẫn cho du lịch Sơn La.

Cầu kính Bạch Long tại Khu du lịch Mộc Châu Island. Ảnh: PV

Những năm gần đây, Sơn La đã thu hút nhiều dự án đầu tư cho lĩnh vực du lịch. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã cấp mới 120 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 46.500 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với giai đoạn 2016-2020. Trong đó, riêng lĩnh vực du lịch dịch vụ, nông nghiệp du lịch và thương mại có 14 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 14.500 tỷ đồng. Trọng điểm là Khu du lịch quốc gia Mộc Châu thu hút 5 dự án lớn, tổng trị giá hơn 1.330 tỷ đồng, như Nhà máy sữa công nghệ cao Mocchaumilk; Khu nghỉ dưỡng Rừng thông bản Áng; Khu du lịch Mộc Châu Island... Cùng với 18 dự án du lịch - dịch vụ, với tổng vốn trên 3.761 tỷ đồng; Phù Yên huy động trên 19,8 tỷ đồng tu bổ Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đình Chu; Sông Mã hoàn thành dự án tu bổ Đền thờ Hai Bà Trưng, với tổng vốn 5,4 tỷ đồng...

Tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận các điểm đến, tỉnh cũng thực hiện nhất quán phương châm “đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”. Trong giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn đầu tư công phân bổ hơn 4.372 tỷ đồng cho 15 dự án hạ tầng du lịch. Đặc biệt, tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đang triển khai, là dự án trọng điểm về hạ tầng kết nối liên vùng. Cùng với đó, tỉnh đã tập trung rà soát, quy hoạch đường bộ, đường thủy, đường hàng không, trong đó, đã bổ sung quy hoạch nâng cấp 6 đường tỉnh/288km thành quốc lộ và đề nghị giữ nguyên Cảng hàng không Nà Sản trong quy hoạch phát triển hàng không quốc gia giai đoạn 2021-2030. Đặc biệt, tỉnh đã ban hành Đề án “Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Sơn La theo hướng đồng bộ giai đoạn 2026-2030”, ưu tiên luồng vốn cho các tuyến đường huyết mạch kết nối.

Khu du lịch văn hóa tâm linh Quỳnh Nhai đang được đầu tư hoàn thiện.

Ông Trần Dân Khôi, Bí thư Đảng ủy phường Thảo Nguyên, nói: Theo định hướng, phường đang tập trung hoàn thiện quy hoạch, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông kết nối với tuyến cao tốc và các đô thị trong vùng, tăng cường phối hợp quản lý môi trường, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đồng thời, phường tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm nông nghiệp; đẩy mạnh liên kết vùng trong phát triển du lịch, nông nghiệp và hạ tầng đô thị, góp phần xây dựng Thảo Nguyên trở thành hạt nhân dịch vụ - đô thị - du lịch của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

5 năm qua, du lịch Sơn La đã gặt hái thành quả ấn tượng khi đón trên 18,97 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt hơn 20.670 tỷ đồng, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định 13%/năm. Tuy nhiên, du lịch Sơn La vẫn đối mặt với không ít rào cản, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; cơ chế, chính sách về đất đai và trật tự xây dựng còn bất cập; hạ tầng ở vùng sâu còn thiếu; chưa thu hút được các nhà đầu tư chiến lược với các dự án tầm cỡ; nguồn nhân lực và công tác xúc tiến du lịch nước ngoài còn hạn chế...

Khu du lịch Mộc Châu Island.

Đưa du lịch phát triển bứt phá trong giai đoạn mới, tỉnh ta tiếp tục huy động và lồng ghép các nguồn vốn đầu tư công để hoàn thiện hạ tầng giao thông, y tế, viễn thông tại các khu, điểm du lịch trọng điểm. Tập trung rà soát, công khai danh mục dự án ưu tiên, chủ động tiếp cận các tập đoàn lớn để thu hút các tổ hợp du lịch quy mô lớn, dịch vụ cao cấp. Cùng với đó, tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã tiếp cận nguồn đất đai, vốn đầu tư và chính sách ưu đãi; chú trọng phát triển nguồn lực và chuyển đổi số, bảo tồn nguyên vẹn tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo động lực cho phát triển du lịch.

Với định hướng chiến lược, cùng sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, Sơn La đang từng bước khẳng định vị thế trọng điểm du lịch vùng Tây Bắc.