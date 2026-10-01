Tăng cường thu hồi tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế
UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các phường, xã, đặc khu về thực hiện các giải pháp thu hồi tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
- 135.660 đơn vị với tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế là 7.495,70 tỷ đồng.
- Chuyển cơ quan điều tra các doanh nghiệp nợ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
135.660 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế
Qua thực tiễn triển khai các giải pháp an sinh xã hội thời gian vừa qua, song hành với quá trình sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính và cơ cấu lại doanh nghiệp trên địa bàn, xuyên suốt năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, việc triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế vẫn được thực hiện đồng bộ, thống nhất từ cấp Thành phố đến cấp phường, xã, đặc khu, đảm bảo tính liên tục của chính sách an sinh xã hội.
Mặc dù đa số doanh nghiệp đã nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, song tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế vẫn duy trì ở mức cao, gây khó khăn cho việc thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tạm tính đến ngày 31/7/2026 là 7.131,15 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ là 4,43% so với kế hoạch thu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.
Trong đó, số tiền còn phải thu ngân sách nhà nước là 481,13 tỷ đồng. Số tiền chậm đóng khó thu là 858,62 tỷ đồng.
Nếu trừ số tiền chậm đóng khó thu 858,62 tỷ đồng thì tổng số tiền chậm đóng còn lại là 6.272,53 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ là 3,90% so với kế hoạch thu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 0,13% so với ngày 31/12 năm trước.
Tổng số đơn vị chậm đóng là 135.660 đơn vị với tổng số tiền chậm đóng là 7.495,70 tỷ đồng. Trong đó, số đơn vị chậm đóng từ 1 đến dưới 3 tháng là 80.818 đơn vị với số tiền chậm đóng là 2.962,44 tỷ đồng. Số đơn vị chậm đóng từ 3 đến dưới 6 tháng là 13.794 đơn vị với số tiền chậm đóng là 486,61 tỷ đồng.
Với tình trạng chậm đóng, trốn đóng tại thời điểm cuối tháng 7 năm 2026 nêu trên đòi hỏi phải có những giải pháp quyết liệt và kịp thời hơn để bảo vệ lợi ích của người tham gia.
Do đó, để hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong năm 2026 và khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế , xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Thành phố tại Công văn số 7241/BHXH- QLT ngày 4/9/2026.
Chuyển cơ quan điều tra các doanh nghiệp nợ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các phường, xã, đặc khu như sau: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì đánh giá tình hình thu hồi tiền chậm đóng, trốn đóng; định kỳ hằng tháng cung cấp danh sách các đơn vị vi phạm cho cơ quan Công an, các sở, ban, ngành liên quan và Liên đoàn Lao động Thành phố để phối hợp kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động và xử lý theo quy định.
Đồng thời, tăng cường phân tích dữ liệu thuế, đăng ký kinh doanh, kiểm tra các đơn vị chưa đăng ký hoặc đăng ký chưa đầy đủ cho người lao động; theo dõi các trường hợp giải thể, phá sản để kịp thời thu hồi nợ.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội, lập hồ sơ đề nghị khởi tố đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch thanh tra các doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng khi được giao; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự.
UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm rà soát dữ liệu về lao động, dân cư, thuế, đăng ký doanh nghiệp để xác định các đơn vị thuộc diện tham gia nhưng chưa đăng ký; phối hợp kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giám sát, không để phát sinh nợ mới và kịp thời kiến nghị xử lý các trường hợp cố tình chậm đóng, trốn đóng.
UBND Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin, tập trung xử lý các doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng kéo dài, số tiền lớn hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.
Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/tang-cuong-thu-hoi-tien-cham-dong-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-that-nghiep-bao-hiem-y-te-179261001094127082.htm