Tăng cường thông tin và mở ra cơ hội đầu tư tại Campuchia cho các nhà đầu tư Việt Nam

Toàn cảnh Đối thoại tại trụ sở CDC. (Ảnh: HUY VŨ)

Tham dự sự kiện, có Tổng Thư ký Ủy ban Đầu tư thuộc CDC Chea Vuthy; Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia (CCC) Tan Monivann cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành Campuchia. Về phía Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) Oknha Leng Rithy và đông đảo đại diện doanh nghiệp hai nước dự buổi đối thoại.

Phát biểu khai mạc đối thoại, ông Chea Vuthy cập nhật tình hình thu hút đầu tư của Campuchia trong năm 2025 và 8 tháng đầu năm 2026. Ông Chea Vuthy cho biết, hiện số vốn của Việt Nam đầu tư tại Campuchia là khoảng hơn 3 tỷ USD, đồng thời bày tỏ mong muốn thu hút thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài mới trong thời gian tới.

Tổng Thư ký Ủy ban Đầu tư thuộc CDC Chea Vuthy.

Hiện Campuchia có nhu cầu và ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, nhất là chế biến các nông sản có thế mạnh như hạt điều, lúa gạo, sắn,... mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư. CDC đang thúc đẩy kêu gọi đầu tư thành lập khu công nghiệp, khu kinh tế tại các địa phương giáp biên giới Việt Nam, trong đó có vùng Đông Bắc Campuchia với nhiều chính sách và ưu đãi đầu tư.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao việc CDC chủ trì, phối hợp VCBA và các cơ quan liên quan của hai nước tổ chức cuộc Đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với CDC.

Đại sứ khẳng định, trong tổng thể quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đang là điểm sáng và được lãnh đạo cấp cao hai nước xác định là một trọng tâm hợp tác.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho biết, thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tích cực phối hợp cùng CDC, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư; trong đó có Diễn đàn doanh nghiệp ngày 22/4 vừa qua, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia.

Trong bối cảnh quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia cần liên kết và gắn kết kinh tế chặt chẽ hơn nữa, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm hình thành một làn sóng đầu tư mới của doanh nghiệp Việt Nam vào Campuchia trong thời gian tới, tương xứng hơn với tiềm năng, lợi thế và quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đề nghị CDC không chỉ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, kinh doanh mà còn cần chủ động cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thông tin về các lĩnh vực và địa bàn ưu tiên đầu tư, khu kinh tế, quỹ đất phù hợp, chính sách ưu đãi và danh mục các dự án Campuchia đang kêu gọi đầu tư, cũng như tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam và VCBA sẵn sàng phối hợp đưa những thông tin này đến các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực và nhu cầu đầu tư.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, việc hỗ trợ tốt các doanh nghiệp đang hoạt động, giúp doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa và thu hút thêm các nhà đầu tư mới từ Việt Nam. Đại sứ khẳng định, hỗ trợ những doanh nghiệp đang có mặt hôm nay cũng chính là đầu tư cho những dự án mới của ngày mai.

Chủ tịch VCBA Oknha Leng Rithy.

Chủ tịch VCBA Oknha Leng Rithy cho rằng, để hướng tới mục tiêu thương mại song phương 20 tỷ USD, doanh nghiệp hai nước cần chuyển mạnh từ tư duy “mua bán hàng hóa” sang “đầu tư-sản xuất-liên kết chuỗi giá trị”, phát huy thế mạnh bổ trợ giữa Việt Nam và Campuchia, nhất là trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến, logistics, thương mại và năng lượng.

VCBA kêu gọi các doanh nghiệp tăng cường đầu tư trực tiếp vào Campuchia, đồng thời đề nghị CDC tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Chia sẻ tại đối thoại, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia Tan Monivan nhấn mạnh vai trò của hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, mong muốn hai bên thúc đẩy tăng cường các biện pháp thúc đẩy thương mại. Phòng Thương mại Campuchia sẵn sàng hợp tác và tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, kết nối doanh nghiệp hai nước.

Đông đảo đại biểu hai nước tham dự sự kiện.

Tại đối thoại, các doanh nghiệp Việt Nam đã trực tiếp trao đổi với CDC và các cơ quan chức năng Campuchia về kế hoạch mở rộng đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ cao su, xây dựng nhà máy chế biến cà-phê, đầu tư trồng cà-phê, những vấn đề liên quan môi trường, chính sách đầu tư và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng đầu tư, sản xuất và hình thành các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp hai nước.

Tổng Thư ký Ủy ban Đầu tư thuộc CDC Chea Vuthy và đại diện các bộ, ngành Campuchia đã trực tiếp giải đáp và ghi nhận những ý kiến của các doanh nghiệp, đồng thời cam kết sẽ có phản hồi trong thời gian tới.

Với tinh thần “Cùng đồng hành-Cùng tháo gỡ-Cùng kết nối-Cùng phát triển”, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đề xuất hình thành cơ chế Đối thoại định kỳ. Thông qua cơ chế này, các bên cùng hướng tới mục tiêu lớn hơn là kết nối và gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam-Campuchia ngày càng sâu rộng, hình thành các chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng chung, thúc đẩy thương mại và tạo ra một làn sóng đầu tư mới của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.

Theo số liệu của Việt Nam, năm 2025, kim ngạch thương mại hai nước đạt mức kỷ lục 11,33 tỷ USD; trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 8,67 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025. Với đà tăng trưởng hiện nay, kim ngạch thương mại song phương có thể đạt gần 13 tỷ USD trong năm 2026 và sớm hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD trong những năm tới. Về đầu tư, Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ USD, đưa Campuchia đứng thứ 2 trong số 88 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư của Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam hiện diện trong nhiều lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, tài chính-ngân hàng, viễn thông, hàng không, sản xuất, chế biến, thương mại và dịch vụ; tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, đóng góp đáng kể cho ngân sách và tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội tại Campuchia.