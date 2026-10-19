Tăng cường thông tin, quảng bá hình ảnh

Hải quan cửa khẩu Cốc Nam (Việt Nam) hội đàm một số nội dung với Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) tại Km0

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng trong giao lưu kinh tế, văn hóa. Với hệ thống cửa khẩu, lợi thế phát triển thương mại biên giới cùng những giá trị văn hóa đặc sắc và tiềm năng du lịch phong phú, tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng quan hệ hợp tác, thu hút đầu tư và quảng bá hình ảnh. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu công tác thông tin đối ngoại phải được triển khai chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hình ảnh Lạng Sơn năng động, thân thiện, giàu bản sắc, là điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với bạn bè và đối tác quốc tế.

Trên cơ sở định hướng chung, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chủ động cụ thể hóa nhiệm vụ, triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong giới thiệu thành tựu phát triển, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương đến với công chúng trong nước và quốc tế.

Bà Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Sở thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Lạng Sơn đến các tỉnh, thành phố trong cả nước và bạn bè quốc tế. Đặc biệt là đẩy mạnh quảng bá, hợp tác tuyên truyền về văn hoá, du lịch, lịch sử... của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, từng bước khẳng định vị thế du lịch Lạng Sơn trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp trên 210 thông tin nổi bật, tích cực, điển hình của tỉnh đến hơn 40 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; đăng tải gần 100 tin, bài trên các kênh thông tin do đơn vị quản lý, vận hành. Qua đây góp phần tăng cường nguồn thông tin chính thống, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí khai thác, lan tỏa những kết quả nổi bật của tỉnh, nâng cao hiệu quả truyền thông, quảng bá hình ảnh địa phương.

Không chỉ tập trung giới thiệu hình ảnh, tiềm năng phát triển, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh còn gắn chặt với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nổi bật, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp triển khai các hoạt động thiết thực như phối hợp với Báo và PTTH Lạng Sơn xây dựng chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân hai bên biên giới; duy trì hội đàm định kỳ, đột xuất, gặp gỡ trực tiếp tại cửa khẩu với nước bạn… Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ biên phòng tích cực vận động người dân phát huy vai trò tự quản đường biên, mốc giới; củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới.

Chị Bùi Quỳnh Thi, thôn Dây Thép, xã Đồng Đăng chia sẻ: Là người dân sinh sống ở khu vực biên giới, tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc chấp hành các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Thông qua công tác tuyên truyền của bộ đội biên phòng, chúng tôi hiểu hơn về các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ đường biên, mốc giới, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai bên.

Cùng đó, hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, như Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn đã đăng tải, phát sóng gần 2.000 tin, bài, ảnh, phóng sự… tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại trên các loại hình; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phối hợp thực hiện phóng sự tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại năm 2026; tỉnh tổ chức các đoàn tham dự liên hoan Nhân dân biên giới Việt - Trung tại Quảng Tây, Trung Quốc cũng như các hội nghị hợp tác phát triển…

Nhờ triển khai nhiều hoạt động thông tin đối ngoại trên các lĩnh vực, hình ảnh của tỉnh ngày càng được quảng bá rộng rãi, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư phục vụ phát triển. Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh đã thu hút thêm 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài; trên địa bàn hiện có 20 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 404,38 triệu USD.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác thông tin đối ngoại tiếp tục được các cấp, các ngành đổi mới nội dung, phương thức, phát huy hiệu quả các nền tảng số và bảo đảm cung cấp thông tin chính thống, kịp thời. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Lạng Sơn, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tạo động lực thúc đẩy tỉnh phát triển nhanh và bền vững.