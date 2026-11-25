Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Nguyễn Thanh Thuyên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Kim Liễu

Theo Thanh tra thành phố Đồng Nai, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trong thời gian nêu trên chủ yếu liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, chính sách lao động, bảo hiểm xã hội và hoạt động xây dựng.

Trước tình hình trên, Thanh tra thành phố đã phối hợp với các cấp, ngành theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các vụ việc phức tạp, nhất là những trường hợp khiếu nại đông người, hạn chế phát sinh điểm nóng. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, thẩm tra, xác minh và giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy trình, quy định pháp luật. Trong quá trình giải quyết, các cơ quan chú trọng giải thích chính sách, pháp luật, qua đó có nhiều trường hợp công dân hiểu rõ và tự nguyện rút đơn.

Thanh tra thành phố cũng chủ động hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ UBND các xã, phường tháo gỡ khó khăn trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tuy nhiên, một số vụ việc vẫn giải quyết chậm do hồ sơ phát sinh từ trước thời điểm sáp nhập, việc chuyển giao, tra cứu tài liệu gặp khó khăn và quy định pháp luật còn chồng chéo. Thanh tra thành phố kiến nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, kịp thời cung cấp hồ sơ, tài liệu và ý kiến chuyên môn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư của công dân.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Nguyễn Thanh Thuyên ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Thanh tra thành phố trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của đơn vị.

Trưởng đoàn đề nghị Thanh tra thành phố đánh giá sâu hơn những tồn tại, hạn chế, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác giải quyết đơn thư, nhất là các trường hợp chậm trễ, xác định rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục. Đồng thời, cần tăng cường theo dõi, đôn đốc tiến độ, kết quả giải quyết các đơn thư đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm xử lý đúng quy định và thời hạn.