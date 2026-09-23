Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tăng cường theo dõi, cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động cập nhật thông tin cảnh báo thiên tai, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp.

Để chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành phù hợp với diễn biến thực tế trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn và cơ quan chuyên môn, nhất là thông tin về mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và các loại hình thiên tai có khả năng ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh. Kịp thời tổng hợp, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để chủ động theo dõi, triển khai các biện pháp phù hợp. Trường hợp xuất hiện thông tin dự báo, cảnh báo có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó, không để bị động, bất ngờ. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, các hồ, đập và công trình thủy lợi; hướng dẫn cập nhật phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế, sẵn sàng triển khai khi có yêu cầu.

UBND các xã, phường, Chủ tịch UBND thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai chính thức; chủ động nắm tình hình trên địa bàn, nhất là tại các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, khu dân cư ven sông, suối, các vị trí ngầm, tràn, tuyến đường có nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, rà soát, cập nhật các phương án phòng, chống thiên tai, sơ tán dân, bảo đảm lực lượng, phương tiện, vật tư và các điều kiện cần thiết theo phương châm “bốn tại chỗ”; chỉ tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó, sơ tán, di dời dân khi có thông tin cảnh báo hoặc tình huống thực tế có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Cùng với đó, các địa phương tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho nhân dân; không đăng tải, chia sẻ hoặc phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng về thiên tai, tránh gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động rà soát lực lượng, phương tiện, trang thiết bị; duy trì trạng thái sẵn sàng, phối hợp với các địa phương xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi có yêu cầu. Đồng thời, tăng cường nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Sở Xây dựng và các đơn vị quản lý công trình, hạ tầng thiết yếu theo dõi, kiểm tra các tuyến giao thông, công trình xây dựng và hạ tầng thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện, cảnh báo các vị trí có nguy cơ mất an toàn do mưa lớn, sạt lở, ngập úng; chủ động phương án bảo đảm giao thông và an toàn công trình khi có tình huống xảy ra.

Các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai của cơ quan có thẩm quyền; bảo đảm nội dung thông tin bám sát diễn biến, phạm vi, mức độ ảnh hưởng dự báo đối với địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động theo dõi, cập nhật thông tin về thời tiết, thiên tai; rà soát phương án bảo đảm an toàn đối với lĩnh vực, công trình, cơ sở thuộc phạm vi quản lý; phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương triển khai các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai khi có tình huống.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện; thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.