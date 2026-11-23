Hình ảnh hoạt động khai thác cát gần bờ, dẫn đến sạt lở bờ, ảnh hưởng đến đất và cây trồng của người dân trong thời gian qua tại sông Krông Nô

Theo văn bản, UBND xã Nâm Nung yêu cầu Công ty TNHH Phú Bình thực hiện đầy đủ các nội dung trong giấy phép khai thác khoáng sản được cấp; tuân thủ Luật Địa chất và Khoáng sản cùng các quy định hướng dẫn thi hành. Hoạt động khai thác phải đúng ranh giới, trữ lượng, phương án được phê duyệt và chỉ thực hiện trong khung giờ cho phép, không khai thác ban đêm.

Doanh nghiệp phải cắm mốc hoặc thả phao xác định các điểm khép góc khu vực khai thác; công khai thông tin giấy phép tại khu vực đường giao thông gần nơi khai thác và trên phương tiện khai thác. Các thông tin cần thể hiện gồm tên tổ chức được cấp phép, số và ngày cấp giấy phép, cơ quan cấp, tọa độ, diện tích, sơ đồ khu vực, thời gian khai thác và phương tiện, thiết bị sử dụng. Phương tiện, thiết bị hoạt động trong khu vực khai thác phải được đăng ký, đăng kiểm theo quy định.

Đối với các bến, bãi tập kết cát, UBND xã yêu cầu lắp đặt bảng thông báo công khai địa chỉ cung cấp nguồn cát, sỏi; trang bị trạm cân và camera để giám sát khối lượng mua bán, đồng thời công khai diện tích bến bãi. Trường hợp không sử dụng bến bãi theo đề án khai thác đã được phê duyệt, doanh nghiệp phải thông báo cho UBND xã và cơ quan có thẩm quyền để theo dõi, quản lý.

Một nội dung được UBND xã Nâm Nung đặc biệt lưu ý là trách nhiệm bảo đảm an toàn khu vực khai thác, nhất là tại những vị trí xuất hiện sạt lở bờ sông. Doanh nghiệp phải chủ động dừng khai thác tại khu vực có sạt lở mới hoặc đang xảy ra sạt lở, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương và phối hợp xây dựng phương án khắc phục. Việc khai thác cũng phải bảo đảm khoảng cách đến mép bờ sông theo thiết kế, chấp hành nghiêm các khu vực đã được UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng hoạt động.

UBND xã nhấn mạnh, nếu xảy ra sạt lở nhưng doanh nghiệp không báo cáo, địa phương sẽ kiến nghị UBND tỉnh xem xét xử lý theo quy định. Yêu cầu này cho thấy việc kiểm soát khai thác cát không chỉ dừng ở sản lượng hay phạm vi giấy phép, mà còn phải gắn với an toàn dòng sông, ổn định bờ và hạn chế nguy cơ tác động đến khu vực dân cư, sản xuất ven sông.

Đối với hoạt động vận chuyển khoáng sản, Công ty TNHH Phú Bình phải bảo đảm phương tiện đáp ứng quy định về đăng ký, đăng kiểm và tải trọng; thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Tuyến đường vận chuyển phải được đấu nối theo quy định, không tự ý mở đường phục vụ vận chuyển khoáng sản. Doanh nghiệp cũng phải tháo dỡ các hàng rào che chắn tại khu vực đường ra vào vận chuyển và lắp đặt thiết bị camera giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển.

Không chỉ yêu cầu doanh nghiệp chấp hành giấy phép, UBND xã Nâm Nung còn phân công trách nhiệm cụ thể cho các lực lượng và cơ quan liên quan nhằm tăng khả năng phát hiện, xử lý vi phạm trên toàn địa bàn.

Công an xã được đề nghị chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với bộ phận chuyên môn tổ chức phòng ngừa, kiểm tra và xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản trái phép. Lực lượng công an phải chủ động nắm tình hình, bố trí cán bộ trinh sát, kịp thời phát hiện vi phạm; đồng thời tham mưu giải pháp, đề xuất bổ sung trang thiết bị và hỗ trợ lực lượng kiểm tra hoạt động khai thác cát trên sông Krông Nô.

Ở cấp thôn, bon, ban tự quản có trách nhiệm tuyên truyền để người dân nắm rõ quy định về khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản; kịp thời thông tin cho UBND xã khi phát hiện hoạt động khai thác cát trái phép để kiểm tra, xử lý.

Đáng chú ý, công tác quản lý được mở rộng sang khâu kê khai, nộp thuế và kiểm soát nguồn gốc khoáng sản. Thuế Cơ sở 13 tỉnh Lâm Đồng được đề nghị chủ trì rà soát nghĩa vụ tài chính của các tổ chức, cá nhân được cấp phép, bao gồm tiền thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác và các khoản phải nộp khác. Cơ quan thuế cũng cần kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ kê khai, chứng từ nguồn gốc khoáng sản; giám sát việc sử dụng hóa đơn trong mua bán tài nguyên, ngăn chặn hành vi mua bán hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ, gian lận hoặc trốn tránh nghĩa vụ tài chính.

Phòng Kinh tế được giao theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai nhiệm vụ, tổng hợp tình hình và tham mưu UBND xã xử lý vi phạm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền. Đặc biệt, đơn vị này phải tham mưu kế hoạch kiểm tra đột xuất hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, hoàn thành trong tháng 11/2026 để tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, Phòng Văn hóa – Xã hội và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp có trách nhiệm công khai văn bản trên hệ thống truyền thanh xã, tăng cường tuyên truyền các quy định về khoáng sản, đất đai và môi trường, nhất là đối với hoạt động khai thác đất san lấp, cát, sỏi, đá.

Cũng liên quan đến hoạt động khai thác cát trên sông Krông Nô, tại Văn bản số 3581/TTr-PTT5 ngày 9/11/2026 gửi Sở Công Thương, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 762/QĐ-TTr ngày 17/8/2026 về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh, mua bán cát đối với Công ty TNHH một thành viên khai thác khoáng sản Quảng Phú tại xã Quảng Phú.

Đến thời điểm báo cáo, đoàn thanh tra đã hoàn thành việc thanh tra trực tiếp tại mỏ cát trên sông Krông Nô của doanh nghiệp. Thanh tra tỉnh đang tổng hợp kết quả, xây dựng dự thảo kết luận; các nội dung về chấp hành pháp luật trong khai thác, kinh doanh và mua bán cát sẽ được xem xét, đánh giá để kiến nghị xử lý theo thẩm quyền. Sau khi ban hành kết luận, cơ quan thanh tra sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị và xử lý sau thanh tra.

Cả hai động thái đều được triển khai trong bối cảnh UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác cát trên sông Krông Nô.

Việc địa phương siết chặt quản lý từ khâu khai thác, vận chuyển, tập kết đến nghĩa vụ thuế, cùng với hoạt động thanh tra của tỉnh, cho thấy yêu cầu kiểm soát tài nguyên cát đang được đặt ra trên nhiều khâu. Kết quả kiểm tra và kết luận thanh tra trong thời gian tới sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ chấp hành pháp luật, kịp thời xử lý vi phạm, bảo đảm hoạt động khai thác khoáng sản đúng quy định, gắn với bảo vệ dòng sông và môi trường./.