Tăng cường tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong quản lý an toàn thực phẩm

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiếp Trưởng Đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam Angela Pratt

Tại buổi tiếp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn cho biết, dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) dự kiến được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI (tháng 10/2026) và xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XVI (tháng 5/2027) theo quy trình 2 kỳ họp.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn và các đại biểu tại buổi tiếp

Dự thảo Luật hướng tới cải cách toàn diện, tập trung vào 3 trụ cột chính: kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên phân tích nguy cơ rủi ro, cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; thiết lập Hệ thống thông tin dữ liệu số quốc gia về an toàn thực phẩm, ứng dụng mã QR/mã vạch để truy xuất nguồn gốc, cảnh báo dịch sớm và thu hồi khẩn cấp sản phẩm không an toàn.

Trưởng Đại diện Văn phòng WHO tại Việt Nam Angela Pratt phát biểu tại buổi tiếp

Trưởng Đại diện Văn phòng WHO tại Việt Nam Angela Pratt đánh giá cao những định hướng đổi mới trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và cho biết, WHO hoan nghênh định hướng sửa đổi mô hình quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thay cho cơ chế phân tán giữa nhiều bộ, ngành như trước đây.

Theo Trưởng Đại diện Văn phòng WHO tại Việt Nam, định hướng này giúp khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo, tạo khoảng trống trách nhiệm trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Trưởng Đại diện Văn phòng WHO tại Việt Nam cũng đánh giá cao việc dự thảo Luật chuyển phương thức quản lý từ ứng phó thụ động sau sự cố sang quản lý rủi ro trong toàn bộ chuỗi thực phẩm, đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu giám sát theo thời gian thực nhằm chủ động phòng ngừa.

Trưởng Đại diện Văn phòng WHO tại Việt Nam và các đại biểu tại buổi tiếp

Trưởng Đại diện Văn phòng WHO tại Việt Nam khuyến nghị, nên mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật nhằm kiến tạo môi trường thực phẩm lành mạnh, bảo vệ sức khoẻ người dân và phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm như bệnh lý tim mạch, ung thư, đái tháo đường... ngày càng gia tăng do thói quen tiêu thụ thực phẩm “siêu chế biến”.

Đồng thời khuyến nghị, dự thảo Luật cần đưa ra các quy định nhằm siết chặt hoạt động quảng cáo thực phẩm không lành mạnh, trong đó, cần quy định bắt buộc hạn chế quảng cáo, tiếp thị đồ uống có đường, thực phẩm nhiều muối và chất béo bão hòa hướng đến đối tượng trẻ em và phụ huynh. Cần ghi nhãn các chỉ số giá trị dinh dưỡng của thực phẩm rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm tốt cho sức khỏe. Thúc đẩy doanh nghiệp cải tiến công thức sản xuất thực phẩm theo hướng an toàn sức khỏe, dinh dưỡng lành mạnh, thân thiện với môi trường và minh bạch nguyên liệu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Ghi nhận các khuyến nghị của Trưởng Đại diện Văn phòng WHO tại Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn cho biết, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường luôn hoan nghênh các ý kiến góp ý về dự thảo Luật và sẽ tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến xác đáng trong quá trình thẩm tra dự án Luật. Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng đề nghị, thời gian tới, WHO tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Thường trực Ủy ban, hỗ trợ kỹ thuật về tiêu chuẩn quốc tế, trao đổi kinh nghiệm quản lý từ các quốc gia trong khu vực và cử chuyên gia tham gia các hội thảo lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật do Quốc hội tổ chức nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo Luật.