Cán bộ xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk trao đổi, hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc bò, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Thông qua các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò, dê và phòng, chống dịch bệnh, tỉnh Đắk Lắk giúp người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, phát triển sinh kế. Hoạt động này kết hợp với các mô hình hỗ trợ chăn nuôi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần cải thiện thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho người dân. Tại xã Krông Ana và xã Tuy An Nam, 2 lớp tập huấn chăn nuôi dê thương phẩm thu hút 80 học viên tham gia.

Nội dung tập trung vào kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh và áp dụng các biện pháp an toàn sinh học. Trong khi đó, tại xã Ea Tul, người dân được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản, từ lựa chọn con giống, xây dựng chuồng trại đến chăm sóc bò mẹ trong thời gian mang thai, sau sinh và phòng, chống dịch bệnh.

Tại xã Ea Drăng, Hội Nông dân xã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn cho hơn 50 đại biểu là chủ trang trại, gia trại và hội viên nông dân. Nội dung tập huấn tập trung vào phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường và xử lý chất thải chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, giúp người dân có thêm kiến thức để áp dụng vào sản xuất.

Theo Chương trình khuyến nông tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, địa phương đặt mục tiêu tổ chức 1.020 lớp đào tạo, tập huấn cho 30.750 lượt người tham gia sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, 980 lớp dành cho nông dân, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác và chủ trang trại. Riêng lĩnh vực chăn nuôi, tỉnh định hướng xây dựng 25 mô hình trình diễn về chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm; ưu tiên 5 mô hình tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh chuyển giao kỹ thuật, Đắk Lắk chú trọng lồng ghép các hoạt động hỗ trợ sản xuất với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Tại xã Ea Súp, địa phương đã triển khai mô hình hỗ trợ bò cái sinh sản cho 26 hộ dân với kinh phí 1 tỷ đồng. Ngoài con giống, các hộ tham gia còn được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho đàn bò.

Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn thiếu vốn và kinh nghiệm sản xuất, việc kết hợp hỗ trợ con giống với tập huấn kỹ thuật giúp người dân có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, hạn chế rủi ro dịch bệnh. Đây là một trong những giải pháp hỗ trợ sinh kế, tạo cơ hội nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững tại địa phương./.