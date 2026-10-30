Tăng cường sức khỏe, gắn kết yêu thương

Thể thao gia đình góp phần lan tỏa lối sống khỏe mạnh, hạnh phúc.

Với gia đình anh Lường Hữu Huy và chị Lê Thị Hoa, ở phường Tĩnh Gia, môn bóng bàn đã trở thành chiếc cầu nối để các thành viên hiểu nhau hơn, cùng chia sẻ niềm vui và động viên nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Thói quen thể thao được vun đắp từ gia đình đã trở thành hành trang quý giá cho các con: con trai và con gái anh chị đều đam mê thể thao, thường xuyên chơi bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền.

Anh Huy cho biết: “Thể thao không đơn thuần là việc nâng cao sức khỏe thể chất mà khi cả gia đình cùng chung một niềm đam mê, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái dường như bị xóa bỏ. Món quà lớn nhất mà vợ chồng tôi nhận được chính là nhìn thấy con mình sống tích cực, lành mạnh, có thói quen vận động hàng ngày”.

Em Lê Nguyễn Tiến Dũng (SN 2017) ở phường Đông Quang được tiếp lửa đam mê với môn Pickleball từ bố và mẹ. Với cậu bé 9 tuổi, niềm vui đến sân tập không chỉ nằm ở việc làm quen với vợt, bóng hay học cách phối hợp động tác, mà còn ở cảm giác được người thân quan tâm, động viên trên hành trình khám phá khả năng của bản thân.

“Cháu rất vui vì mỗi buổi chiều lại được theo bố mẹ đến sân tập, được hướng dẫn chơi pickleball. Thể thao giúp cháu nhanh nhẹn và tự tin hơn”, Dũng chia sẻ.

“Thấy cháu đam mê và hào hứng với pickleball, cả gia đình đều hết lòng ủng hộ. Giải nào cháu thi đấu là cả nhà đi theo cổ vũ. Nhìn cháu khỏe mạnh, nhanh nhạy và rời xa chiếc điện thoại thông minh sau những giờ học căng thẳng, chúng tôi hạnh phúc vô cùng”, bà Lê Thị Khang, bà của Dũng cho biết.

Từ câu chuyện của gia đình anh Huy hay em Dũng, có thể thấy phong trào thể thao gia đình tại Thanh Hóa có sức lan tỏa tự nhiên nhưng vô cùng mạnh mẽ. Từ các khu dân cư đến các câu lạc bộ, ngày càng nhiều gia đình lựa chọn cùng nhau tập luyện các môn như: cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, pickleball, chạy bộ hay đạp xe...

Những buổi tập, giải đấu không chỉ nâng cao thể chất mà còn tạo thêm nhiều cơ hội để các thành viên lắng nghe, chia sẻ và gắn bó. Không dừng lại ở phạm vi gia đình, nhiều gia đình thể thao tiêu biểu đã trở thành những “hạt nhân” truyền cảm hứng năng động. Họ mang thói quen luyện tập tích cực đến cho hàng xóm, bạn bè và đồng nghiệp, thúc đẩy hình thành nhiều nhóm tập, câu lạc bộ thể thao ở cơ sở. Nhiều gia đình còn trực tiếp đăng ký thi đấu, giành thành tích cao tại các giải thể thao quần chúng, trở thành niềm tự hào của địa phương và góp phần vào sự phát triển chung của thể thao xứ Thanh.

Với điểm tựa vững chắc từ các gia đình thể thao, phong trào thể thao quần chúng tại Thanh Hóa những năm qua có bước tiến vượt bậc cả về số lượng lẫn chất lượng. Đến nay, tỷ lệ người dân Thanh Hóa tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 45,1% dân số, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 31,1% số hộ. Kết quả này góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với XDNTM.

Hình ảnh những gia đình xứ Thanh cùng nhau hăng hái trên sân tập hôm nay chính là minh chứng sinh động cho đời sống tinh thần ngày càng phong phú. Với sự đồng hành của các cấp chính quyền, các ngành, ngọn lửa đam mê thể thao tại trong các gia đình sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng.