Tăng cường sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài

Công đoàn cơ sở thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư để kịp thời phản ánh, đề xuất với ban lãnh đạo Rusvietpetro và Petrovietnam nhằm tối ưu hóa các quy chế, chế độ chính sách cho người lao động. (Ảnh: THÙY VÂN)

Được thành lập từ năm 2008, Rusvietpetro hiện là một trong những dự án đầu tư ra nước ngoài hiệu quả nhất của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất, đại diện phía Việt Nam tại liên doanh cho biết, chỉ sau hơn một năm thành lập, đơn vị đã cho ra dòng dầu thương mại đầu tiên, xác lập kỷ lục về tiến độ trong ngành dầu khí tại Nga.

Đến nay, dự án đạt tổng sản lượng khai thác hơn 40 triệu tấn dầu thô, mang lại lợi nhuận cho cả hai phía đạt hơn3 tỷ USD. Riêng phía Việt Nam, từ số vốn góp ban đầu hơn 530 triệu USD, Petrovietnam đã chuyển dòng lợi nhuận về nước xấp xỉ 1,4 tỷ USD.

Thành công vượt bậc này tạo nền tảng tài chính vững chắc để doanh nghiệp phối hợp cùng tổ chức Công đoàn chăm lo toàn diện cho đời sống, thu nhập và chế độ phúc lợi của cán bộ, nhân viên.

Hợp tác kinh tế hiệu quả là điểm tựa vững chắc cho hoạt động công đoàn của Rusvietpetro.

Khẳng định uy tín và vị thế của đoàn viên Việt Nam

Điều đáng ghi nhận từ vị thế tiếp nhận công nghệ trong những năm đầu, đội ngũ kỹ sư, chuyên gia dầu khí Việt Nam tại Rusvietpetro hiện nay đã hoàn toàn làm chủ công nghệ tiên tiến. Sự trưởng thành về năng lực chuyên môn, tư duy quản lý và khả năng làm việc độc lập trong môi trường quốc tế khắc nghiệt đã nâng cao vị thế của người lao động Việt Nam.

Chính sự đóng góp ngang bằng, thậm chí vượt trội vào các kỷ lục sản lượng đã tạo dựng uy tín và tiếng nói có trọng lượng cho các đoàn viên công đoàn tại liên doanh. Trên cơ sở năng lực thực tế, công đoàn bộ phận đã chủ động đề xuất để người lao động Việt Nam được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi tương đương với các chuyên gia Nga sang làm việc tại Việt Nam.

Sự cân bằng này không chỉ khẳng định quyền lợi vật chất chính đáng mà còn thể hiện sự tôn trọng giá trị chất xám, vị thế bình đẳng của lao động Việt Nam trong liên doanh quốc tế.

Sự trưởng thành về năng lực chuyên môn, tư duy quản lý và khả năng làm việc độc lập trong môi trường quốc tế đã nâng cao vị thế của người lao động Việt Nam.

Những tâm tư của người lao động xa quê hương

Chia sẻ với Đoàn công tác, ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch Công đoàn cơ sở cho biết, dù chế độ đãi ngộ luôn được bảo đảm, việc làm việc lâu năm tại nước ngoài vẫn đặt ra nhiều thử thách đặc thù.

Người lao động phải đối mặt với nỗi nhớ nhà, nỗi lo toan khi gia đình ở quê hương có việc hiếu hỷ mà không thể kịp thời có mặt, nhất là trong các giai đoạn đi lại gián đoạn do dịch bệnh hoặc biến động địa chính trị tại địa bàn. Bên cạnh đó là áp lực hội nhập nước sở tại, việc lo toan hậu phương từ việc làm của vợ hoặc chồng đến môi trường học tập, định hướng tương lai và giữ gìn tiếng Việt cho con cái.

Tổ chức Tết trung thu cho các con em gia đình Rusvietpetro.

Một trong những nguyện vọng của đoàn viên là mong muốn điều chỉnh chính sách ngày nghỉ phù hợp. Theo luật pháp Liên bang Nga, người lao động được hưởng chế độ nghỉ phép tối thiểu 28 ngày/năm cùng nhiều kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Đối với cán bộ Việt Nam làm việc xa quê hương, việc tối ưu hóa số ngày nghỉ kết hợp với các phương án bố trí thời gian làm bù khoa học là điều kiện thiết yếu để người lao động có đủ thời gian về thăm gia đình và tái tạo sức lao động.

Vai trò "mái nhà chung" của Công đoàn cơ sở

Trước những đặc thù đó, Công đoàn bộ phận Rusvietpetro tại Liên bang Nga đã chủ động xây dựng không gian gắn kết, tương trợ lẫn nhau. Được sự quan tâm của lãnh đạo công ty, công đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức các chương trình dã ngoại, giao lưu thể thao ngoài giờ làm việc để gắn kết các gia đình.

Vào các dịp Tết truyền thống, Công đoàn tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các gia đình không thể về quê hương sum họp. Ngược lại, những nhân sự được về đón Tết tại Việt Nam sẽ đại diện đến thăm hỏi, động viên gia đình của các đoàn viên phải ở lại trực chiến.

Vào các dịp Tết truyền thống, Công đoàn tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các gia đình.

Lãnh đạo công ty và công đoàn cũng đặc biệt quan tâm duy trì các lớp học tiếng Việt và lịch sử Việt Nam cho con em cán bộ sinh ra hoặc lớn lên tại Nga, giúp các cháu luôn hiểu và hướng về cội nguồn, quê hương đất nước; thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư để kịp thời phản ánh, đề xuất với ban lãnh đạo Rusvietpetro và Petrovietnam nhằm tối ưu hóa các quy chế, chế độ chính sách cho người lao động.

“Chúng tôi tin rằng, đối với những người công tác xa Tổ quốc, một tập thể đoàn kết và một hậu phương ổn định chính là nền tảng rất quan trọng để mỗi cán bộ yên tâm công tác, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ”, ông Tú nói.

Động viên và định hướng chính sách từ Trung ương

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao nỗ lực của tập thể lao động và tổ chức Công đoàn cơ sở tại Rusvietpetro. Các đoàn viên đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, đồng thời xây dựng được một khối đoàn kết vững chắc.

Chủ tịch nhấn mạnh, việc bảo đảm điều kiện làm việc, đời sống và các quyền lợi hợp pháp, bình đẳng chính là yếu tố cốt lõi để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm, động viên tập thể người lao động tại Liên doanh Rusvietpetro.

Đoàn công tác đã trực tiếp ghi nhận các kiến nghị cụ thể của đoàn viên tại thực địa về chế độ đãi ngộ và phương án ngày nghỉ. Những thông tin thực tế này là cơ sở để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách ở cấp vĩ mô.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở để cụ thể hóa các chương trình hợp tác quốc tế, điển hình như Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2031 vừa được ký kết giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga (FNPR).