Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) tỉnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ninh Hòa sáng 23-10. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Tạ Hồng Quang - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh.

Đồng chí Hồ Xuân Trường chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ninh Hòa.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy phường Ninh Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ PCTNLPTC gắn với xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Đảng ủy phường đã ban hành các văn bản cụ thể hóa chủ trương, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy; chú trọng trách nhiệm người đứng đầu, công khai, minh bạch, giải trình, quản lý tài chính, tài sản công và chuyển đổi vị trí công tác. Đảng ủy đã chỉ đạo triển khai 18 cuộc kiểm tra, giám sát, tập trung vào kê khai tài sản, thu nhập, tài chính Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và trách nhiệm nêu gương, đến nay chưa phát hiện vụ việc tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Công tác quản lý tài sản công, đất công được tăng cường. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và HĐND phường tăng cường giám sát, phản biện xã hội, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở. Công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ. Đảng ủy phường đã kết nạp 57 đảng viên mới, đạt 103,64% chỉ tiêu năm. Công tác quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Về phát triển kinh tế, đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 256,7 tỷ đồng, bằng 89,9% dự toán tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư công ước đạt hơn 270,8 tỷ đồng, bằng 77,1% kế hoạch…

Đồng chí Nguyễn Long Biên phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Tạ Hồng Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy phường Ninh Hòa kiến nghị tỉnh tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát tài sản, thu nhập, quản lý tài sản công và xử lý các vấn đề phát sinh trong quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng cho địa phương. Đồng thời, xem xét, bố trí kinh phí để triển khai các dự án nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Xuân Trường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Đảng ủy phường Ninh Hòa đạt được trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và PCTNLPTC. Đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác; bám sát chương trình công tác trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; khẩn trương hoàn thiện, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đồng thời, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Cùng với đó, chú trọng các giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026; rà soát và tập trung, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành 100% mục tiêu, chỉ tiêu được giao ở mức cao nhất, nhất là mục tiêu tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân, nhất là trong dịp Tết năm 2027; tiếp tục, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình hoạt động tổ dân phố sau sắp xếp; tăng cường công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm, tái định cư đi đôi với vận động, thực hiện đồng bộ các chính sách.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy phường Ninh Hòa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trong công tác PCTNLPTC; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng, kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ và tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định đơn thư, phản ánh, kiến nghị, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, không để phát sinh điểm nóng về khiếu kiện; tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng về đất đai, nhà đất dôi dư, quản lý tài sản, nhà đất công, không để lãng phí, sử dụng sai mục đích…

Đối với các kiến nghị của địa phương, đồng chí Hồ Xuân Trường giao Ban Nội chính Tỉnh ủy triển khai tập huấn cho địa phương; giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn và giải quyết kịp thời.

Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Giám đốc Sở Tài chính trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Ông Chu Văn An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Ông Vũ Chí Hiếu - Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hòa báo cáo các nội dung tại buổi làm việc.

Sáng cùng ngày, đồng chí Hồ Xuân Trường cùng các thành viên đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra tình hình triển khai một số công trình, dự án trên địa bàn phường Ninh Hòa, gồm: Dự án Khu tái định cư Trần Quý Cáp, Dự án Đường dọc hai bờ Sông Dinh; Dự án Khu tái định cư Minh Mạng.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành quan tâm, hỗ trợ địa phương tháo gỡ các vướng mắc để triển khai các dự án đúng quy định, bảo đảm tiến độ. Đối với đề xuất dự án phát triển thương mại dịch vụ hai bên bờ sông Dinh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị phường Ninh Hòa phối hợp với đơn vị tư vấn, các sở, ngành liên quan xây dựng phương án khả thi, xác định tính hiệu quả để báo cáo tỉnh xin chủ trương thực hiện…

Tin, ảnh: VĂN GIANG