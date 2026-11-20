Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Ngay sau khi Chỉ thị số 03-CT/TU được ban hành, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh đã nhanh chóng cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động sát với tình hình thực tiễn. Cùng với đó, sự phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với ngành Thanh tra, Công an và các sở, ngành chức năng ngày càng nhịp nhàng, chặt chẽ; đặc biệt là trong trao đổi thông tin, xác minh các vụ việc phức tạp, kéo dài, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp. Qua đó giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác nội chính.

Phong Nha là xã có địa bàn rộng, hoạt động du lịch diễn ra sôi động nhưng tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã luôn được giữ vững. Kết quả này là nhờ cấp ủy, chính quyền xã luôn chủ động bám sát cơ sở.

Ông Nguyễn Anh Đông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Nha chia sẻ: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích chính sách, pháp luật, nhiều vụ việc trên địa bàn đã được xử lý dứt điểm. Các vụ việc phát sinh khiếu nại, tố cáo (chủ yếu liên quan đến đất đai) đều được xã tập trung chỉ đạo, đối thoại và hòa giải ngay từ khi mới manh nha; không để phát sinh “điểm nóng” hay khiếu kiện đông người, vượt cấp, góp phần tạo môi trường an toàn, văn minh, thúc đẩy phát triển du lịch”.

Cán bộ Thanh tra tỉnh kiểm tra việc tranh chấp đất đai ở cơ sở - Ảnh: Thanh tra tỉnh cung cấp

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh, sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, khâu tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư được thực hiện bài bản, đúng quy định, chú trọng xác định rõ nội dung, đối tượng và thẩm quyền giải quyết ngay từ bước đầu. Toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.143 đơn (gồm 542 đơn khiếu nại và 611 đơn tố cáo); cơ bản được xử lý bảo đảm đúng quy định, đúng thẩm quyền và thời hạn.

Các cơ quan chức năng đã giải quyết 672 đơn thuộc thẩm quyền, đồng thời xử lý 471 đơn không thuộc thẩm quyền (lưu 171 đơn, chuyển 198 đơn, hướng dẫn 102 đơn). Đáng chú ý, 198 kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát và quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được tổ chức thực hiện dứt điểm, qua đó củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý của Nhà nước.

Chủ động tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, quá trình đưa Chỉ thị số 03-CT/TU vào thực tiễn vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần sớm khắc phục.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Chánh Thanh tra tỉnh, hiện nay, việc cụ thể hóa chỉ thị ở một số cấp ủy, tổ chức đảng vẫn còn chung chung, chưa xác định rõ nhiệm vụ và tiến độ thực hiện. Khâu giải quyết khiếu nại ở một số nơi vẫn xảy ra tình trạng quá hạn (cấp xã còn 4 đơn); một số vụ việc nổi cộm, phức tạp chưa được xử lý dứt điểm (cấp tỉnh đang theo dõi 12 vụ, cấp xã 29 vụ). Ngoài ra, ở một số địa phương, việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ phục vụ công tác quản lý còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi số.

Bên cạnh yếu tố khách quan như các vụ việc phức tạp chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng diễn ra từ nhiều năm trước, hồ sơ không đầy đủ, chính sách thay đổi qua các thời kỳ, nguồn lực giải quyết chậm đáp ứng… thì nguyên nhân chủ quan vẫn là cốt lõi. Ở một số nơi, người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt, thiếu sâu sát trong kiểm tra, đôn đốc; công tác dự báo, vận động quần chúng chưa chủ động.

Đặc biệt, trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã hiện không có cơ quan thanh tra chuyên trách, nhiệm vụ tham mưu phải giao kiêm nhiệm cho Văn phòng UBND hoặc Văn phòng Đảng ủy. Khối lượng công việc lớn cộng với hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ, chất lượng tham mưu.

Để giảm tải áp lực xử lý công việc, Thanh tra tỉnh đang tích cực phối hợp với Ban Quản lý các dự án chuyển đổi số và đầu tư xây dựng (thuộc Thanh tra Chính phủ) để hoàn thiện và dự kiến đưa vào vận hành Phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư trong quý I/2027. Hệ thống sẽ chuẩn hóa, số hóa và liên thông toàn diện quy trình tiếp nhận, theo dõi, chuyển tiếp và xử lý đơn thư trên toàn tỉnh, giúp lãnh đạo các cấp giám sát chặt chẽ tiến độ giải quyết của từng cơ quan chuyên môn.

Để Chỉ thị số 03-CT/TU tiếp tục phát huy chiều sâu, ông Nguyễn Hoài Nam, Chánh Thanh tra tỉnh cho rằng cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp đồng bộ giữa cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng để chủ động tháo gỡ vụ việc ngay từ cơ sở.

“Mọi phương án xử lý phải được thống nhất cao, tuân thủ nghiêm pháp luật và đặt quyền lợi chính đáng của người dân lên hàng đầu. Cùng với việc chú trọng đối thoại, hòa giải, cấp ủy các cấp cần đặc biệt quan tâm củng cố nhân sự. Trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc rà soát, bố trí và bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống phức tạp cho đội ngũ cán bộ tiếp dân chính là “chìa khóa” để giải quyết triệt để các vụ việc tồn đọng", ông Nguyễn Hoài Nam nhấn mạnh.