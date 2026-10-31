Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh có 11 chi bộ với 268 đảng viên. Với quy mô 1.000 giường bệnh, bệnh viện hướng tới trở thành bệnh viện hạng I cấp chuyên sâu hoàn chỉnh, giữ vai trò trung tâm y tế vùng. Thời gian qua, Đảng ủy bệnh viện chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn nghị quyết với nhiệm vụ chuyên môn và mục tiêu phát triển đơn vị.

Ông Phạm Văn Thinh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh cho biết: "Thực hiện Quy định số 125-QĐ/TW của Ban Bí thư, Đảng ủy bệnh viện cụ thể hóa vai trò lãnh đạo trong quy chế làm việc, bảo đảm thống nhất giữa cấp ủy và Ban Giám đốc.

Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xác định phát triển kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu là nhiệm vụ trọng tâm. Ngày 25/3/2025, Đảng ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐU, đề ra chỉ tiêu, lộ trình và trách nhiệm thực hiện cụ thể".

Việc cụ thể hóa nghị quyết bằng nhiệm vụ, chỉ tiêu rõ ràng giúp khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng qua hiệu quả công việc, chất lượng chuyên môn và sự hài lòng của người bệnh; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ y tế giỏi chuyên môn, tận tâm phục vụ Nhân dân.

Ông Nguyễn Thuần Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy phường Cam Đường nhấn mạnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy cần lãnh đạo, định hướng mục tiêu, phân bổ nguồn lực, kiểm tra, giám sát và tháo gỡ khó khăn, không làm thay chính quyền hay can thiệp chuyên môn. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72 sẽ góp phần xây dựng phường Cam Đường “Phát triển xanh - hiện đại - hạnh phúc”.

Việc thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa mục tiêu chăm sóc sức khỏe vào chương trình, kế hoạch phát triển của địa phương, đơn vị.

Cùng với củng cố y tế cơ sở, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế và đẩy mạnh chuyển đổi số, các cấp ủy đảng cũng chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả bằng các chỉ số cụ thể, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thúy Mùi - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nghị quyết số 72-NQ/TW thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy của Đảng về công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Nghị quyết khẳng định, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là mục tiêu, động lực, nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển, đồng thời là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mỗi người dân. Cùng với quá trình đô thị hóa, gia tăng dân số, thay đổi môi trường sống và phương thức sinh hoạt, yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân cũng ngày càng cao và đa dạng hơn.

Điều đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác y tế. Cũng theo đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các địa phương cần phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, không “khoán trắng” công tác sức khỏe cho ngành y tế; đồng thời tăng cường lãnh đạo phát triển đội ngũ cán bộ y tế có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và y đức.

Bên cạnh đó, các cấp ủy cần đưa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân vào nội dung kiểm tra, giám sát; định kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 72 bằng những chỉ số cụ thể, đo lường được để minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.