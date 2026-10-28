Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ trao quà tặng gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trong Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Ninh Bình năm 2025. (Ảnh: THANH HÀ-VĂN LÚA)

Ngày 1/12/2011, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 09-CT/ TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Sau 15 năm triển khai, cấp ủy các cấp đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình an ninh, trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi những giải pháp mới, phù hợp thực tiễn.

Xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình có diện tích 32,4km², gồm 30 thôn, với hơn 8.000 hộ và gần 31.000 nhân khẩu. Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư, Đảng ủy xã đưa nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào nghị quyết lãnh đạo hằng năm; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã lồng ghép các chỉ tiêu về an ninh, trật tự vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và chương trình bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đảng ủy xã chỉ đạo Công an xã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, lồng ghép công tác vận động quần chúng trong các hội nghị, cuộc họp và sinh hoạt đoàn thể. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức định kỳ gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở.

Cùng với đó, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được chú trọng. Thường trực Đảng ủy và lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã thường xuyên bám sát cơ sở, tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, mâu thuẫn trong cộng đồng.

Theo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/ TW của Ban Bí thư, với sự triển khai nghiêm túc, tích cực của các cấp ủy đảng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên cả nước từng bước được đổi mới. Nhiều mô hình phát triển đa dạng, phong phú, thiết thực, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả cao trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, đơn vị, địa phương còn thiếu quyết liệt, việc triển khai thực hiện còn nặng về hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Ngày 28/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược An ninh quốc gia, xác định giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. Nghị quyết yêu cầu đổi mới tư duy, điều chỉnh phương pháp, tạo bước đột phá trong thực hiện công tác dân vận, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với mô hình phát triển đất nước.

Cần đổi mới công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở, nơi gần dân, sát dân và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vấn đề về an ninh, trật tự. Theo đó, cấp ủy, chính quyền cơ sở cần đưa nhiệm vụ này vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, gắn kết quả phong trào với đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm. Đồng chí Trần Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình

Đồng chí Trần Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Rạng Đông cho rằng, cần đổi mới công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở, nơi gần dân, sát dân và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vấn đề về an ninh, trật tự. Theo đó, cấp ủy, chính quyền cơ sở cần đưa nhiệm vụ này vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, gắn kết quả phong trào với đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm.

Cùng với đó, cần đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động phù hợp từng địa bàn, kết hợp tuyên truyền trực tiếp với ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội; củng cố, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự như tổ hòa giải, dòng họ tự quản, camera và tiếng kẻng an ninh. Phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn và hòa giải viên sẽ góp phần giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở, tăng cường đồng thuận xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội địa phương.