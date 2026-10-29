Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Đây là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, Quân ủy Trung ương và sự chỉ đạo của Đảng ủy Quân khu, Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Theo Quyết định số 581-QĐ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sơn Trà, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự phường nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Hoàng Sơn Trà, Bí thư Đảng ủy phường Sơn Trà, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự phường. Đồng chí Đặng Quang Hóa, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự phường.

Công bố quyết định thành lập Đảng bộ quân sự P. Sơn Trà

Các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành gồm: Đinh Vui, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà; Lê Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường; Nguyễn Hà Bảo Ngọc, Chính trị viên phó Ban CHQS phường; Lê Thanh Tuấn Khanh, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường và Phạm Ngọc Hải, Trợ lý tác huấn kiêm Đại đội trưởng Đại đội Dự bị động viên Ban CHQS phường Sơn Trà.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Tất Quảng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS TP Đà Nẵng nhấn mạnh, việc nâng cấp Chi bộ Quân sự thành Đảng bộ Quân sự phường Sơn Trà có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai thống nhất, chặt chẽ và hiệu quả.

Để Đảng bộ sớm ổn định tổ chức, phát huy vai trò lãnh đạo, Đại tá Lê Tất Quảng đề nghị tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, khẩn trương kiện toàn tổ chức, thành lập các chi bộ trực thuộc, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và hằng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên; duy trì nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và công tác kiểm tra, giám sát.

Các đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm

Đảng bộ cần lãnh đạo Ban CHQS phường thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ nguồn dự bị động viên, thực hiện tốt công tác tuyển quân, huấn luyện, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Cùng với đó, chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý, rèn luyện đảng viên; gắn xây dựng Đảng bộ với xây dựng Ban CHQS phường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Lê Tất Quảng cũng lưu ý Đảng bộ cần thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, duy trì mối quan hệ công tác chặt chẽ với công bố quyết định và các đơn vị liên quan, bảo đảm nền nếp thông tin, báo cáo kịp thời.

Đại diện Đảng ủy Quân sự thành phố khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ Đảng bộ Quân sự phường Sơn Trà hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.