Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư trong tình hình mới

Chỉ thị nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, kéo dài vẫn xảy ra; chất lượng giải quyết ở một số cơ quan, đơn vị chưa cao.

Để khắc phục, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm:

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu: Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi phụ trách. Bảo đảm đơn thư được xử lý đúng thời hạn, thẩm quyền, không để tồn đọng, kéo dài do lỗi chủ quan.

Lấy đối thoại làm cốt lõi: Chủ động nắm chắc tình hình, lấy “đối thoại sớm làm giải pháp cốt lõi”, “đặt mình vào vị trí của dân” để giải quyết thấu tình đạt lý, tạo đồng thuận, không để hình thành “điểm nóng”, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Xử lý nghiêm vi phạm: Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo. Lấy kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư làm tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng quý, hàng năm và xét thi đua, bổ nhiệm.

Kiện toàn bộ máy và ứng dụng công nghệ: Quan tâm bố trí đội ngũ cán bộ có phẩm chất, am hiểu pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi đơn thư; chấn chỉnh công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để khắc phục triệt để sai sót phát sinh đơn thư.

Nâng cao hiệu quả phối hợp và tuyên truyền: Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vi phạm pháp luật, kích động, xuyên tạc. Nâng cao trách nhiệm của cơ quan chức năng và báo chí trong việc đưa tin khách quan, biểu dương gương người tốt, việc tốt và đấu tranh với thông tin sai trái.

Phát huy vai trò giám sát của MTTQ và nhân dân: Đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để giải quyết kịp thời các tranh chấp trong nội bộ nhân dân.