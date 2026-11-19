Ngày 16-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Chỉ thị số 09 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Mỏ khoáng sản cát trắng thuộc khu vực xã Cam Lâm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản; đổi mới toàn diện nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong chấp hành pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường, nhận diện các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý nhằm phòng ngừa, từng bước đẩy lùi vi phạm.

Cùng với đó, nâng cao năng lực, bố trí nguồn lực và bồi dưỡng chuyên môn, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ làm công tác quản lý khoáng sản và đấu tranh phòng, chống vi phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin địa chất, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; xây dựng Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, địa phương trong công tác quản lý, kinh doanh khoáng sản theo phương châm 6 rõ (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền). Đồng thời, thực hiện hiệu quả giám sát cộng đồng để tiếp nhận phản ánh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các tồn tại, vi phạm; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong thủ tục cấp phép khai thác; ban hành chính sách ưu đãi, thu hút, khuyến khích các dự án sản xuất cát nghiền công nghiệp và tái sử dụng vật liệu xây dựng; định kỳ kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm vi phạm; siết chặt kỷ luật, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá và định kỳ 6 tháng hàng năm báo cáo kết quả thực hiện. Đảng ủy HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh tăng cường giám sát thường xuyên và chuyên đề về công tác quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản và phòng, chống tội phạm. Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, bố trí ngân sách bảo đảm công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì tham mưu kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 09; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu xem xét trách nhiệm các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên vi phạm hoặc thiếu trách nhiệm. Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, nắm chắc địa bàn, đấu tranh và xử lý nghiêm tội phạm, vi phạm pháp luật về khoáng sản, ô nhiễm môi trường, buôn lậu, gian lận thương mại; phát động hiệu quả phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm.