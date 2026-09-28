Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (Ảnh: DUY LINH)

Chỉ thị số 14-CT/TW (Chỉ thị) xác định công tác người khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, phát triển con người và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Chăm lo, bảo đảm quyền và tạo cơ hội phát triển cho người khuyết tật còn là thước đo của xã hội văn minh, là yêu cầu của sự phát triển bền vững đất nước; thể hiện rõ nét tính nhân văn, ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa và cam kết mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ quyền con người cho mọi công dân.

Người khuyết tật không chỉ là đối tượng được chăm lo, hỗ trợ, thụ hưởng chính sách mà còn có quyền, có năng lực, có khát vọng, có tiềm năng cần được tạo điều kiện để tham gia đóng góp cho đất nước. Mỗi người khuyết tật đều được tôn trọng, bảo vệ, hỗ trợ và thụ hưởng đầy đủ các quyền theo quy định, có cơ hội phát triển.

Chỉ thị đề ra mục tiêu đến năm 2030, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật. Trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm phù hợp với từng dạng khuyết tật. Trẻ em khuyết tật trong độ tuổi mầm non và phổ thông được tạo mọi cơ hội tiếp cận giáo dục phù hợp, hòa nhập và phát triển toàn diện.

Các công trình xây dựng mới, công trình công cộng được cải tạo, nâng cấp phải đáp ứng điều kiện tiếp cận và sử dụng đối với người khuyết tật. Các tỉnh, thành phố phát triển các thiết chế, câu lạc bộ, tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật tham gia tập luyện thể dục, thể thao, tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, và các hoạt động xã hội.

Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm, bình đẳng, hòa nhập đối với người khuyết tật; nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện để người khuyết tật phát triển toàn diện, sống độc lập và được thụ hưởng đầy đủ các thành quả phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Hỗ trợ người khuyết tật trở thành nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội, thịnh vượng của đất nước trong kỷ nguyên mới. Để thực hiện tốt các mục tiêu, Chỉ thị cũng nêu 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện.

Chỉ thị số 14-CT/TW thay thế Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 1/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.

* Toàn văn nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW cttw14.pdf