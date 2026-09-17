Tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Đà Nẵng và huyện Yeongam

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng (phải) tặng quà lưu niệm cho Huyện trưởng Yeongam Woo Seung-hee. Ảnh: Đoàn công tác

Tại buổi làm việc, Huyện trưởng Woo Seung-hee giới thiệu khái quát về địa phương, đời sống người dân, những nét văn hóa đặc trưng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và các sản phẩm tiêu biểu của huyện Yeongam.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng trao đổi về mục đích chuyến công tác, trong đó tập trung tìm hiểu thực tế địa phương, văn hóa, đời sống, các sản phẩm du lịch đặc trưng; đồng thời ghi nhận tư liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền và sản xuất các sản phẩm báo chí, truyền thông.

Hai bên trao đổi về khả năng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thông tin, truyền thông; góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và tiềm năng của Đà Nẵng và Yeongam, qua đó tăng cường sự hiểu biết và kết nối giữa người dân hai địa phương.

* Cũng trong chuyến công tác tại Yeongam, đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng gặp gỡ, trao đổi với chính quyền địa phương, tìm hiểu tiềm năng, sản phẩm du lịch và các giá trị văn hóa đặc trưng của huyện. Hai bên trao đổi về khả năng tăng cường giao lưu văn hóa, xúc tiến du lịch, kết nối điểm đến và mở rộng cơ hội hợp tác giữa Đà Nẵng và Yeongam trong thời gian tới.

Huyện trưởng Woo Seung-hee bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường giao lưu, kết nối với Đà Nẵng, các địa phương, đoàn khách và đối tác quốc tế.