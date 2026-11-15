Tăng cường rà soát hoạt động trông giữ phương tiện
Trước thực tế khu vực xung quanh các bệnh viện lớn có nhu cầu trông giữ phương tiện rất cao, dễ phát sinh hiện tượng thu phí không đúng quy định, sử dụng diện tích vượt phạm vi được cấp phép, Công an phường Cửa Nam – Công an Thành phố Hà Nội đang tăng cường rà soát, kiểm tra các điểm trông giữ xe, nhằm chấn chỉnh hoạt động, bảo đảm quyền lợi của người dân và trật tự đô thị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tang-cuong-ra-soat-hoat-dong-trong-giu-phuong-tien-246261115164504147.htm