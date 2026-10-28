Tăng cường rà soát, cung cấp số liệu phục vụ biên soạn GRDP quý IV và cả năm 2026

UBND thành phố yêu cầu, ngày 12/11/2026 là hạn chót các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp thông tin, số liệu thống kê phục vụ công tác tổng hợp. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn được giao quản lý, khẩn trương rà soát tình hình thực hiện kế hoạch, kết quả sản xuất, kinh doanh và khả năng thực hiện trong những tháng cuối năm; phối hợp chặt chẽ với Thống kê thành phố thu thập, tổng hợp, cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và kịp thời số liệu phục vụ ước tính tháng 11, quý IV và cả năm 2026.

Việc ước tính số liệu phải thận trọng, có căn cứ, bám sát tình hình thực tế, kế hoạch và xu hướng hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị kinh tế. Các sở, ban, ngành chủ trì tổ chức làm việc với doanh nghiệp, đơn vị kinh tế thuộc lĩnh vực quản lý, có sự tham gia của Thống kê thành phố; làm rõ tình hình thực hiện, khả năng hoàn thành kế hoạch, xu hướng sản xuất, kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả quý IV và cả năm 2026. Hoàn thành việc rà soát, làm việc với doanh nghiệp, đơn vị kinh tế chậm nhất ngày 29/10/2026.

Nội dung rà soát tập trung vào kết quả sản xuất, thuận lợi, khó khăn và các yếu tố tác động đến hoạt động của từng lĩnh vực; làm rõ biến động về diện tích, năng suất, sản lượng và các chỉ tiêu liên quan. Các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công, nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định pháp luật; chủ động rà soát, tổng hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu thuộc lĩnh vực quản lý, bảo đảm chính xác, thống nhất, có cơ sở và sát tình hình thực tế.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo doanh nghiệp hoạt động trong các cụm công nghiệp thuộc phạm vi quản lý, cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình trên địa bàn tổ chức rà soát, ước tính số liệu quý IV và cả năm 2026, bảo đảm trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thống kê thành phố theo dõi, cập nhật kết quả thực hiện chế độ báo cáo thống kê của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ quý IV và cả năm 2026 của tập thể, cá nhân theo quy định.