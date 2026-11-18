Sơn Đông (Trung Quốc) có nhiều cảnh đẹp hữu tình. Ảnh: BTC.

Theo bà Vương Tiểu Quyên - Phó Phòng Hợp tác và Giao lưu Đối ngoại, Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Sơn Đông, Sơn Đông là cái nôi của văn hóa Nho giáo có lịch sử lâu đời, là quê hương của Khổng Tử. Mỗi năm, vào mùa thu, Lễ hội Văn hóa Khổng Tử quốc tế Trung Quốc được tổ chức tại đây, thu hút đông du khách. Sơn Đông cũng sở hữu nhiều di sản văn hóa; 886 viện bảo tàng, nơi lưu giữ nhiều “kho báu văn hóa” của Trung Quốc. Ngoài ra, Sơn Đông còn là vùng đất nuôi dưỡng nhiều hiền tài, có phong cảnh hữu tình với núi Thái Sơn hùng vĩ, núi Lao Sơn tráng lệ và biển Sơn Đông trong xanh.

Bên cạnh đó, ẩm thực Sơn Đông đứng đầu trong tứ đại ẩm thực của Trung Quốc, với khẩu vị thanh tươi, đậm đà, cân bằng và hài hòa. Sơn Đông cũng có sản vật phong phú như nho Đại Trạch Sơn, đào Phì Thành, anh đào và táo Yên Đài, lê Lai Dương, táo tàu Chiêm Hóa…

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: H.H.

Tại sự kiện, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết, những năm qua, Hà Nội luôn chú trọng thúc đẩy hợp tác với các địa phương, đối tác Trung Quốc trong lĩnh vực văn hóa và du lịch. Trung Quốc là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của Hà Nội. Với lợi thế về vị trí địa lý, giao thông kết nối, sự tương đồng về văn hóa và nhu cầu giao lưu, trải nghiệm ngày càng đa dạng, tiềm năng hợp tác du lịch giữa Hà Nội và tỉnh Sơn Đông rất lớn.

Để hợp tác giữa hai địa phương đạt hiệu quả, ông Nguyễn Trần Quang đề xuất hai bên cần đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và sản phẩm du lịch của mỗi địa phương thông qua các chương trình xúc tiến du lịch, hội chợ, triển lãm; tăng cường kết nối các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển và các đối tác du lịch hai bên.

Đồng thời, hai bên nghiên cứu xây dựng các chương trình du lịch kết nối những điểm đến di sản, văn hóa tiêu biểu của Hà Nội với các điểm đến nổi tiếng của Sơn Đông; tăng cường các hoạt động gặp gỡ, đối thoại, kết nối doanh nghiệp du lịch Hà Nội và Sơn Đông; chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị điểm đến, phát triển sản phẩm mới, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch…