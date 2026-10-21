ĐBQH Đặng Đức Hiệp (Lâm Đồng) điều hành thảo luận tại tổ. Ảnh: Phạm Thắng

Tăng cường quản lý và kiểm soát giá thuốc bán buôn

Liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Khám bệnh, chữa bệnh, dự thảo Luật quy định thủ tục thừa nhận giấy phép hành nghề như sau: Người có giấy phép hành nghề gửi hồ sơ đề nghị thừa nhận giấy phép hành nghề đến cơ quan có thẩm quyền về y tế, bao gồm đơn đề nghị thừa nhận giấy phép hành nghề và bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề đã được cấp.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, cơ quan có thẩm quyền về y tế phải có văn bản trả lời về việc thừa nhận hoặc không thừa nhận giấy phép hành nghề. Trường hợp cần xác minh đối với việc đào tạo ở nước ngoài của người hành nghề thì thời hạn thừa nhận là 20 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xác minh.

Bộ trưởng Bộ Y tế, ĐBQH Đào Hồng Lan (TP. Bắc Ninh) phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

ĐBQH Leo Thị Lịch (TP. Bắc Ninh) đề nghị, cần quy định rõ, cơ quan có thẩm quyền về y tế nêu trên là cơ quan nào để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện và các thủ tục hành chính có liên quan.

Theo đại biểu, có thể cân nhắc giữ nguyên như quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành là Bộ Y tế chịu trách nhiệm thực hiện vì quy định này đang được thực hiện ổn định, chưa phát sinh vướng mắc, bất cập. Nếu để tăng cường phân cấp, phân quyền, có thể giao thẩm quyền này cho cơ quan có chức năng về quản lý y tế trực thuộc UBND cấp tỉnh như Sở Y tế các tỉnh, thành phố.

ĐBQH Leo Thị Lịch (TP. Bắc Ninh) phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Đại biểu Leo Thị Lịch cũng nhất trí với nội dung sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 5 Điều 110 về giao trách nhiệm cho Bộ Y tế trong quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (trừ dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu) để áp dụng chung. Quy định này là cần thiết nhằm đảm bảo tính thống nhất về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, khắc phục tình trạng chênh lệch mức giá giữa các địa phương, từ đó bảo vệ quyền lợi chính đáng và tạo sự công bằng cho người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế công. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị Chính phủ cần tăng cường quản lý giá thuốc theo hướng đảm bảo tính công khai, minh bạch và phù hợp với thực tiễn hơn.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 107, trong đó quy định trường hợp ở điểm b là được thực hiện công bố giá bán thuốc dự kiến sau khi đã bán lô thuốc đầu tiên ra thị trường đối với một số trường hợp theo quy định của Chính phủ.

ĐBQH Nguyễn Trường Giang (Lâm Đồng) phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Đại biểu Leo Thị Lịch cho rằng, đây là nội dung mới có tính chất mở rộng đối tượng được ưu tiên trong thực hiện công bố giá bán buôn thuốc dự kiến, và việc cho phép một số trường hợp đặc biệt được công bố giá bán buôn thuốc dự kiến sau khi đã bán lô thuốc đầu tiên ra thị trường có thể góp phần tạo sự linh hoạt trong quản lý giá bán buôn thuốc.

Tuy nhiên, đại biểu lưu ý tiềm ẩn nguy cơ tạo ra sự bất bình đẳng giữa các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các trường hợp do Chính phủ quy định với các tổ chức, doanh nghiệp khác trong kinh doanh mặt hàng thuốc.

ĐBQH Lâm Văn Đoan (Lâm Đồng) phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc về tính cần thiết và phù hợp của quy định này. Trường hợp giữ nguyên như dự thảo, cần bổ sung giải trình nhằm thuyết minh rõ về cơ sở đưa ra đề xuất chính sách và tiêu chí để xác định các trường hợp đặc thù được hưởng cơ chế này.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ phải có các biện pháp chế tài để tăng cường quản lý và kiểm soát giá thuốc bán buôn, đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong quy trình thực hiện và tránh tình trạng lợi dụng vì lợi ích riêng như để đẩy giá trước khi công bố giá bán buôn dự kiến.

ĐBQH Cil Bri (Lâm Đồng) phát biểu. Ảnh: Tiến Cường

Nơi cấm hút thuốc thì cấm thật, nơi được phép phải có chỗ hút đạt chuẩn

ĐBQH Nguyễn Văn Ngọc (Lâm Đồng) dành sự quan tâm đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và nêu rõ, ba nhóm nội dung lớn của dự thảo luật là cấm triệt để thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và sản phẩm thuốc lá mới; cấm trưng bày thuốc lá; cắt giảm thủ tục hành chính đều đã thể chế hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội.

ĐBQH Nguyễn Văn Ngọc (Lâm Đồng) phát biểu. Ảnh: Tiến Cường

Đại biểu cũng tán thành với việc đưa toàn bộ cơ sở giáo dục, kể cả cơ sở giáo dục đại học vào nhóm địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên. Tuy nhiên, qua thực tế tham gia quản lý và qua phản ánh của cử tri, đại biểu Nguyễn Văn Ngọc nhận thấy lệnh cấm trong khuôn viên thường "đẩy" người hút ra cổng trường, cổng bệnh viện. Ở bệnh viện, người nhà nuôi bệnh dài ngày, bệnh nhân và cả nhân viên y tế vẫn hút thuốc, chủ yếu là hút lén, khó bắt quả tang. Đại biểu đề nghị xử lý theo nguyên tắc "nơi đã cấm thì cấm thật; nơi được phép hút thì phải có chỗ hút đạt chuẩn và người hút buộc phải vào đó".

ĐBQH Trần Văn Lâm (TP. Bắc Ninh) phát biểu. Ảnh: Tiến Cường

ĐBQH Huỳnh Ngọc Liêm (Lâm Đồng) phát biểu. Ảnh: Tiến Cường

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung khoản mới vào Điều 12, UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với người đứng đầu cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, bến xe, nhà ga, chợ, công viên bố trí điểm hút thuốc lá ngoài trời bên ngoài khuôn viên và ngoài khu vực cổng ra vào, có biển chỉ dẫn và dụng cụ chứa tàn; hút thuốc ngoài điểm này là hành vi hút thuốc tại địa điểm cấm.

Bổ sung vào Điều 6 trách nhiệm của người đứng đầu: việc để xảy ra hút thuốc thường xuyên tại đơn vị thuộc quyền quản lý là căn cứ đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng hằng năm; cán bộ, công chức, viên chức hút thuốc tại nơi làm việc bị xem xét theo quy chế nội bộ.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tổ. Ảnh: Tiến Cường

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tổ. Ảnh: Tiến Cường

Về mức xử phạt, Nghị định số 90/2026/NĐ-CP đã bỏ hình thức cảnh cáo, nhưng mức phạt đối với hành vi hút thuốc lá điếu tại địa điểm cấm vẫn giữ từ 200.000 đến 500.000 đồng như Nghị định số 117/2020/NĐ-CP; trong khi hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Cùng gây hại cho người xung quanh, sự chênh lệch này khó giải thích với người dân. Đại biểu đề nghị Chính phủ nâng khung phạt; quy định mức phạt cao hơn khi vi phạm tại cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, cơ sở dành cho trẻ em; áp dụng tình tiết tăng nặng khi tái phạm hoặc có hành vi chống đối người nhắc nhở.