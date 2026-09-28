Tăng cường quản lý tiền chất, hóa chất có nguy cơ bị lợi dụng sản xuất ma túy

Ngày 28/9, Công an tỉnh Nghệ An vừa thông tin về việc tăng cường quản lý tiền chất, dược chất, hóa chất, nhằm phòng ngừa nguy cơ các loại nguyên liệu này bị lợi dụng để sản xuất trái phép chất ma túy.

Thành viên tổ công tác liên ngành kiểm tra, hướng dẫn hồ sơ pháp lý, quy trình nhập, xuất, sử dụng tại một công ty trên địa bàn. Ảnh:C.A.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, tiền chất, dược chất và nhiều loại hóa chất được sử dụng hợp pháp trong các lĩnh vực như công nghiệp, y tế, thú y và nghiên cứu. Tuy nhiên, nếu không được quản lý chặt chẽ, một số loại có thể bị chuyển hướng, sử dụng sai mục đích để phục vụ sản xuất ma túy.

Qua rà soát, kiểm tra và giám sát, các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã đưa 99 cơ sở vào diện quản lý đặc biệt. Trong đó có 26 cơ sở thuộc lĩnh vực công thương, 70 cơ sở y tế và 3 cơ sở thú y. Lực lượng chức năng cũng kiểm soát hơn 10.015 kg hóa chất công nghiệp nhập khẩu, hơn 1.132 lít thuốc hướng thần y tế và 1.770 lít thuốc thú y có chứa tiền chất.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, thực tế cho thấy các đối tượng có thể tìm cách lợi dụng những sơ hở trong quản lý để thu gom, mua bán, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép tiền chất, dược chất và hóa chất.

Một số phương thức được lực lượng chức năng lưu ý như tẩy xóa, nâng khống đơn thuốc; lợi dụng việc quản lý dược chất hướng thần; tách chiết chất có khả năng gây mê từ thuốc thú y. Ngoài ra, các đối tượng có thể lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để nhập khẩu hóa chất rồi đưa ra ngoài sử dụng sai mục đích; tráo đổi nhãn mác, khai báo không đúng tên hàng hoặc lợi dụng hoạt động quá cảnh, kho ngoại quan để đưa hóa chất đến nơi phục vụ điều chế ma túy tổng hợp.

Công an tỉnh Nghệ An đề nghị các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cơ sở có hoạt động liên quan đến tiền chất, dược chất, hóa chất thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, bảo quản, mua bán, vận chuyển, xuất nhập khẩu và sử dụng.

Các cơ sở cần chủ động rà soát quy trình quản lý, theo dõi chặt chẽ số lượng nhập, xuất, tồn và mục đích sử dụng; đồng thời kịp thời trao đổi với cơ quan chức năng khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trong quá trình mua bán, vận chuyển hoặc sử dụng.

Việc quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, dược chất và hóa chất ngay từ nguồn hợp pháp góp phần bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng quy định, đồng thời phòng ngừa nguy cơ các loại nguyên liệu này bị sử dụng vào mục đích sản xuất trái phép chất ma túy.