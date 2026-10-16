Tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Khi mua thuốc bảo vệ thực vật, khách hàng nên kiểm tra kỹ nhãn mác,

xuất xứ nguồn gốc, tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Thuốc giả, thuốc kém chất lượng có thể làm giảm năng suất, không phát huy hiệu quả phòng trừ sâu bệnh; thuốc thuộc danh mục cấm nếu bị sử dụng sẽ gây tác động nghiêm trọng đến môi trường và hệ sinh thái. Xác định mức độ nguy hại đó, thời gian qua, công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực.

Các cơ sở kinh doanh cơ bản chấp hành quy định của pháp luật, cung ứng sản phẩm bảo đảm chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả phòng trừ sâu bệnh, dịch hại trên cây trồng. Người trực tiếp buôn bán thuốc BVTV được yêu cầu có chứng chỉ hành nghề, đồng thời hướng dẫn khách hàng lựa chọn đúng chủng loại và sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả.

Tại xã An Khánh hiện có 4 cơ sở kinh doanh thuốc BVTV hoạt động thường xuyên. Qua ghi nhận, các cơ sở cơ bản chấp hành quy định trong kinh doanh, góp phần giúp người dân thuận lợi hơn trong việc lựa chọn vật tư phục vụ sản xuất.

Ông Vũ Trung Tiếp, ở xóm Đạt, xã An Khánh, cho biết: Tôi được học tập, tập huấn về các loại thuốc được Nhà nước cho phép lưu hành. Cửa hàng bán hàng có hóa đơn đầy đủ để người tiêu dùng yên tâm về sản phẩm. Các đoàn kiểm tra vẫn thường xuyên đến kiểm tra, giám sát; cửa hàng luôn tuân thủ quy định, không vi phạm.

Thuốc bảo vệ thực vật phải được bày trên tủ, gọn gàng, dễ lấy.

Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh, cho biết: Hằng năm, chúng tôi phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, tập huấn cho chủ cơ sở; đồng thời phối hợp với các đoàn liên ngành kiểm tra và đề nghị các cơ sở ký cam kết chấp hành quy định. Nhìn chung, các cơ sở kinh doanh tuân thủ pháp luật và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Trên phạm vi toàn tỉnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là đơn vị thực hiện công tác theo dõi, dự báo và thông báo tình hình dịch hại trên các cây trồng chủ lực. Đơn vị thường xuyên bám sát đồng ruộng, phát hiện sớm, dự báo tình hình phát sinh, phân bố và mức độ gây hại của dịch bệnh tại từng địa phương.

Bên cạnh đó, Chi cục còn thực hiện quản lý thuốc BVTV, đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề cho các cơ sở kinh doanh theo quy định. Hiện nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đang theo dõi, quản lý 889 cơ sở kinh doanh thuốc BVTV được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán còn hiệu lực; trên 80% số cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn chấp hành đúng quy định; thuốc được bày bán trong tủ, có bảng giá, hàng hóa sắp xếp gọn gàng...

Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, cho biết: Vật tư nông nghiệp có vai trò quan trọng đối với sản xuất, góp phần nâng cao năng suất cây trồng. Việc sử dụng thuốc BVTV đúng quy định cũng là một trong những yếu tố đánh giá mức độ an toàn của nông sản. Vì vậy, chúng tôi tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định của pháp luật; đồng thời tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây chè, lúa, ngô nhằm nâng cao năng suất và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Quản lý chặt chẽ thuốc BVTV là yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng trừ sâu bệnh, giúp nông dân yên tâm sản xuất, đồng thời bảo vệ môi trường sống và hệ sinh thái. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, việc nâng cao ý thức chấp hành quy định của các cơ sở kinh doanh và hướng dẫn người dân sử dụng thuốc đúng cách sẽ góp phần phát triển nền nông nghiệp an toàn, bền vững.