Tăng cường quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn vừa ký Công văn số 8171/CT-NVT ngày 29/10/2026 gửi Thuế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Theo Cục Thuế, thời gian qua, cơ quan này đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đặc biệt về rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trên các hệ thống ứng dụng của ngành. Đến nay, cơ quan thuế đã rà soát xong 95,57% trong tổng số 3.372.799 tờ khai cần rà soát.

Cùng với đó, Cục Thuế đã tham mưu Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ cắt giảm thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ tại Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn. Theo đó, tờ khai không còn phải có xác nhận của cơ quan chức năng. Người dân không phải cung cấp lại thông tin, hồ sơ mà cơ quan nhà nước đã có và đủ điều kiện kết nối dữ liệu. Trường hợp cơ quan thuế đã kết nối và có đầy đủ thông tin về đất từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của cơ quan nông nghiệp và môi trường, người dân không phải nộp hồ sơ khai thuế.

Cục Thuế yêu cầu thuế các địa phương chuẩn hóa dữ liệu, giải quyết dứt điểm vướng mắc thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho người dân.

Thực tế triển khai cho thấy công tác này vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Tại một số địa bàn, thông tin người nộp thuế và thông tin thửa đất chưa được cập nhật đầy đủ, nên thông báo nghĩa vụ thuế chưa chính xác. Phản hồi của người nộp thuế gửi bằng phương thức điện tử cần được xử lý kịp thời, rõ ràng và dứt điểm hơn.

Để tháo gỡ kịp thời khó khăn cho người nộp thuế, Cục Thuế đề nghị Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm bốn nhóm nhiệm vụ.

Thứ nhất, chuẩn hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Cơ quan thuế tiếp tục cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin người nộp thuế, thửa đất và kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế. Dữ liệu lịch sử, thông tin sai lệch, trùng lặp và các trường hợp bỏ sót phải được tập trung xử lý.

Cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý đất đai để đối chiếu dữ liệu đất đai, thông tin biến động người sử dụng đất và kết quả nộp ngân sách nhà nước. Từ đó, cơ quan thuế đôn đốc người nộp thuế nộp tờ khai và điều chỉnh thông tin. Đáng chú ý, 100% người nộp thuế nộp thừa phải được xác nhận đúng số thừa trên hệ thống.

Thứ hai, giải quyết phản hồi, kiến nghị của người nộp thuế theo phương thức điện tử. Toàn bộ phản hồi chưa được giải quyết phải được rà soát và phân loại. Mỗi trường hợp phải có công chức xử lý, lãnh đạo kiểm soát và thời hạn giải quyết rõ ràng, không để tồn đọng. Nội dung trả lời phải đúng trọng tâm, nêu rõ căn cứ và hướng xử lý. Trường hợp vượt thẩm quyền, cơ quan thuế phải hướng dẫn cụ thể và theo dõi đến khi có kết quả.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả ủy nhiệm thu. Cơ quan thuế đánh giá hợp đồng, phạm vi ủy nhiệm và trách nhiệm của các bên. Đồng thời, cơ quan thuế đối soát số thu, số đã nộp ngân sách nhà nước và số đã hạch toán, kịp thời xử lý các trường hợp đã nộp nhưng chưa được cập nhật hoặc ghi nhận nợ không đúng thực tế.

Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Cơ quan thuế xây dựng tài liệu và tuyên truyền thống nhất về chính sách, với hình thức phù hợp từng nhóm người nộp thuế. Thuế các tỉnh, thành phố thành lập tổ công tác hỗ trợ trực tiếp người dân kê khai, nộp thuế và giải quyết dứt điểm vướng mắc.

Trưởng Thuế tỉnh, thành phố làm Tổ trưởng, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả trên địa bàn. Yêu cầu đặt ra: rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, bảo đảm người dân không phải đi lại nhiều lần.

Việc chuẩn hóa dữ liệu, giải quyết dứt điểm phản hồi và tăng cường hỗ trợ trực tiếp nhằm tháo gỡ kịp thời vướng mắc cho người nộp thuế. Đây cũng là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại các địa phương.