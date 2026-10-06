Tăng cường quản lý thị trường ở vùng cao

Tại các xã vùng cao, nhu cầu mua sắm, trao đổi hàng hóa của người dân ngày càng tăng. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, các mặt hàng thiết yếu ngày càng đa dạng, phong phú. Vì vậy, tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát nguồn gốc, chất lượng hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là yêu cầu quan trọng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh ngay từ cơ sở.

Các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu luôn được cơ quan chức năng kiểm tra thường xuyên.

Đội Quản lý thị trường số 8 được giao nhiệm vụ nắm bắt tình hình thị trường tại 8 xã, gồm: Đồng Phúc, Ba Bể, Chợ Rã, Thượng Minh, Phúc Lộc, Cao Minh, Bằng Thành và Nghiên Loan. Để thị trường hàng hóa hoạt động ổn định, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, đồng thời hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định về niêm yết giá, nguồn gốc hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ và các quy định liên quan.

Địa bàn các xã vùng cao rộng, dân cư phân tán, nhiều thôn cách xa trung tâm xã nên hoạt động mua bán chủ yếu diễn ra tại các cửa hàng nhỏ lẻ, chợ dân sinh và các điểm kinh doanh hộ gia đình. Điều này đặt ra yêu cầu cao đối với công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tại cơ sở.

Mặt hàng điện tử, điện lạnh có giá trị cao được lực lượng chức năng kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ.

Theo ông Dương Văn Luận, thôn Thống Nhất, xã Chợ Rã, chủ cửa hàng buôn bán điện máy Luận Dịu, những năm gần đây, hệ thống phân phối từng bước phát triển, giúp người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các mặt hàng thiết yếu. “Chúng tôi chủ động lựa chọn các mặt hàng bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; hóa đơn đầu ra, đầu vào được bảo đảm theo quy định, nhằm đưa đến khách hàng những sản phẩm tốt nhất”, ông Luận cho biết.

Các mặt hàng điện tử, điện lạnh có giá trị cao cũng được lực lượng chức năng kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ. Từ đầu năm đến nay, Đội Quản lý thị trường số 8 đã tiến hành kiểm tra hơn 30 lượt trên địa bàn quản lý, phát hiện 22 trường hợp có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng hóa nhập lậu, vi phạm sở hữu trí tuệ... Đội đã lập biên bản, tịch thu, tiêu hủy hàng hóa vi phạm; đồng thời xử phạt hành chính, nộp ngân sách nhà nước gần 170 triệu đồng.

Bà Ma Thị Lanh, thôn Đồng Tâm, xã Chợ Rã, chủ cửa hàng tạp hóa Lanh Hưởng, cho biết: Các hộ kinh doanh luôn phải lựa chọn nguồn hàng rõ ràng, có hóa đơn, chứng từ và bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định. Nếu hàng hóa không bảo đảm chất lượng thì trước hết chính người kinh doanh sẽ mất uy tín với khách hàng.

Theo ông Lục Mạnh Thiếp, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 8, bên cạnh công tác tuyên truyền, hoạt động kiểm tra tập trung vào những nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao, nhất là thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, vật tư nông nghiệp, hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng. Khi phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý theo quy định, đồng thời hướng dẫn các hộ kinh doanh khắc phục những thiếu sót.

Cùng với kiểm tra, kiểm soát, các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp với chính quyền cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh chấp hành các quy định về niêm yết giá, nguồn gốc hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ và các điều kiện kinh doanh. Việc tuyên truyền, kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người kinh doanh.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cần hình thành thói quen lựa chọn sản phẩm có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng; kiểm tra hạn sử dụng và các thông tin liên quan trước khi mua. Khi phát hiện hàng hóa có dấu hiệu bất thường, người dân cần thông báo cho chính quyền hoặc cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý.