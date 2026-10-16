Tăng cường quản lý tàu cá, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản

Văn bản được ban hành nhằm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024 của Chính phủ, Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 25/4/2026 và Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ năm về chống vi phạm IUU.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, đối chiếu thông tin tàu cá giữa hồ sơ quản lý tại địa phương và cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase); cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin về đăng ký, đăng kiểm đối với tàu thuộc diện phải đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, thiết bị giám sát hành trình (VMS) và tình trạng hoạt động của từng tàu.

Các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát sản lượng thực tế bốc dỡ qua cảng, đối chiếu với nhật ký khai thác, dữ liệu tàu ra, vào cảng, thông tin VMS và dữ liệu trên hệ thống eCDT.

Việc cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác phải bảo đảm đúng điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo Văn bản hợp nhất số 80/2026/VBHN-TT-BNNMT.

Đối với tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU và tàu cá không đăng ký, không đăng kiểm đối với tàu thuộc diện phải đăng kiểm, không có giấy phép khai thác thủy sản, các địa phương phải lập danh sách cụ thể và biện pháp quản lý tương ứng. Công tác quản lý thiết bị VMS cũng cần được chấn chỉnh.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển có tàu cá thường xuyên kiểm tra, kịp thời khắc phục tồn tại trong quá trình thực hiện; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Thủy sản và Kiểm ngư) để phối hợp xem xét, xử lý theo quy định.