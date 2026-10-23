Tăng cường quản lý tài sản công, đẩy nhanh xử lý nhà đất dôi dư và các dự án chậm tiến độ

Kỳ họp chuyên đề thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI. Ảnh: PV

Thời gian qua, UBND tỉnh cùng các sở, ngành, UBND các xã, phường đã triển khai sắp xếp trụ sở, tài sản công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Tỉnh đã bố trí 98 cơ sở nhà, đất làm trụ sở cho 75 xã, phường mới, bảo đảm bộ máy hoạt động ổn định từ ngày 1/7/2025; xử lý 76 cơ sở nhà, đất dôi dư và quyết định chuyển giao 107 cơ sở về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoặc UBND cấp xã quản lý, xử lý. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 88 dự án có sử dụng đất bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký 12.039,5 tỷ đồng. Trong đó, 36 dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động; thành lập các tổ công tác do lãnh đạo tỉnh trực tiếp tháo gỡ vướng mắc; kiểm tra 56/88 dự án và chấm dứt các dự án không còn khả năng thực hiện.

Tuy nhiên, công tác quản lý, xử lý tài sản nhà, đất và theo dõi các dự án vẫn còn hạn chế. Số liệu thống kê, phân loại tài sản chưa thống nhất; hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ; việc lập, phê duyệt và thực hiện phương án xử lý nhà, đất dôi dư còn chậm. Đến thời điểm giám sát, mới hoàn thành xử lý 76/400 cơ sở nhà, đất dôi dư, chưa đạt mục tiêu hoàn thành trong quý II/2026 theo yêu cầu tại Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 14/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các dự án có sử dụng đất bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, số liệu về vốn, tình trạng và tiến độ thực hiện chưa thống nhất giữa các cơ quan; việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá tiến độ chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời…

Để khắc phục những tồn tại, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tập trung chuẩn hóa danh mục 7.378 cơ sở nhà, đất công; xây dựng lộ trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý dứt điểm các cơ sở nhà, đất dôi dư, hoàn thành xử lý toàn bộ 400 cơ sở trong năm 2026 theo yêu cầu của nghị quyết; đồng thời rà soát, cập nhật đầy đủ dữ liệu tài sản công và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Đối với các dự án sử dụng đất bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, tỉnh phải xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về vốn, tiến độ, đất đai, nghĩa vụ tài chính và tình hình thực hiện dự án, hoàn thành trước ngày 31/3/2027. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đánh giá tiến độ sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư; rà soát, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường; xác định biện pháp xử lý đối với từng dự án chậm tiến độ, dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng. Các dự án không còn khả năng thực hiện phải được xem xét chấm dứt theo quy định…

HĐND tỉnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý, địa phương và nhà đầu tư; tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, bảo vệ môi trường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. UBND tỉnh có trách nhiệm ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nghị quyết được thông qua, báo cáo kết quả bước đầu với Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 31/3/2027 và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2027.