Kháng sinh là nhóm thuốc có khả năng tiêu diệt hoặc ức chế sự phát triển của vi khuẩn, được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn. Từ khi được phát hiện và đưa vào sử dụng rộng rãi, kháng sinh đã tạo nên bước tiến lớn của y học, giúp điều trị nhiều bệnh nhiễm trùng nguy hiểm, giảm tỷ lệ tử vong và tạo điều kiện triển khai các kỹ thuật điều trị chuyên sâu. Tuy nhiên, việc sử dụng kháng sinh khi không cần thiết không giúp người bệnh nhanh khỏi mà còn tiềm ẩn nguy cơ tác dụng không mong muốn và góp phần làm gia tăng tình trạng kháng thuốc.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế kiểm tra tại Nhà thuốc An Bình, phường Đông Kinh

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), kháng kháng sinh (AMR) là một mối đe dọa cấp bách đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Theo WHO, kháng thuốc của vi khuẩn liên quan đến hơn 4,7 triệu ca tử vong trên thế giới năm 2021. Năm 2023, cứ 6 trường hợp nhiễm khuẩn được xác nhận bằng xét nghiệm thì có 1 trường hợp kháng kháng sinh. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh cao, điều này đã tạo ra gánh nặng về y tế cho cả người bệnh và hệ thống y tế.

Tại Lạng Sơn, công tác quản lý, sử dụng kháng sinh luôn được ngành y tế quan tâm, chỉ đạo. Cùng với việc triển khai văn bản quy định cùng với tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện”, Sở Y tế thường xuyên chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh công lập tăng cường quản lý sử dụng kháng sinh, tuân thủ hướng dẫn chuyên môn, thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn và giám sát tình hình kháng thuốc; thực hiện tốt công tác dược, bảo đảm kê đơn đúng chỉ định, liều lượng và thời gian điều trị. Đồng thời, các cơ sở y tế tăng cường đẩy mạnh tư vấn, hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Bên cạnh đó, công tác quản lý hành nghề y, dược cũng được ngành y tế quan tâm triển khai. Theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2026 của Sở Y tế, toàn tỉnh hiện có 292 cơ sở hành nghề y tư nhân, có 478 cơ sở kinh doanh dược (4 cơ sở bán buôn thuốc; 1 cơ sở bán buôn dược liệu, vị thuốc cổ truyền, xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu; 172 nhà thuốc; 296 quầy thuốc và 5 cơ sở bán lẻ dược liệu). Ngành Y tế đã thực hiện được 7 cuộc kiểm tra hành nghề y, dược ngoài công lập với 29 cơ sở được kiểm tra; phát hiện và xử lý 10 cơ sở vi phạm; tổ chức 1 cuộc kiểm tra tại 5 cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế (thu hồi hồ sơ công bố của 2 cơ sở). Trong 9 tháng đầu năm 2026, Sở Y tế đã cấp, điều chỉnh 74 chứng chỉ hành nghề dược; cấp giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) cho 127 cơ sở; cấp, điều chỉnh 127 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Việc duy trì các tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc cũng là một trong những yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng thuốc và nâng cao trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc tại các cơ sở kinh doanh dược.

Sử dụng kháng sinh hợp lý không đơn thuần là lựa chọn đúng loại thuốc mà còn phải bảo đảm đúng người bệnh, đúng chỉ định, đúng liều lượng, đường dùng và thời gian điều trị. Để hạn chế nguy cơ kháng kháng sinh, mỗi người dân cần thay đổi thói quen sử dụng thuốc, chủ động bảo vệ sức khỏe và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế. Dược sỹ Lý Thanh Tâm, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết: Kháng sinh chỉ điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn, vì vậy người dân không tự ý mua và sử dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ, đặc biệt không sử dụng kháng sinh để điều trị các bệnh do vi rút như cảm lạnh, cúm thông thường, không tự mua kháng sinh, không dùng lại đơn cũ và không chia sẻ thuốc cho người khác. Chỉ sử dụng kháng sinh khi có chỉ định, tuân thủ đúng đơn thuốc và hướng dẫn điều trị, sử dụng kháng sinh đúng liều lượng, thời điểm và thời gian theo chỉ định. Không tự ý đổi liều, ngừng thuốc hoặc kéo dài điều trị; Rửa tay, tiêm chủng theo khuyến cáo và giữ vệ sinh giúp phòng nhiễm khuẩn, giảm nhu cầu sử dụng kháng sinh. Mỗi người sử dụng thuốc đúng cách hôm nay là góp phần bảo vệ hiệu quả điều trị cho cộng đồng ngày mai.

Kháng kháng sinh là thách thức chung của ngành y tế và toàn xã hội. Bảo vệ hiệu lực của thuốc kháng sinh không chỉ là nhiệm vụ của bác sĩ, dược sĩ hay các cơ sở khám, chữa bệnh mà còn bắt đầu từ ý thức của mỗi người dân. Mỗi đơn thuốc được kê đúng chỉ định, mỗi phác đồ điều trị được tuân thủ và mỗi quyết định không tự ý sử dụng kháng sinh đều góp phần hạn chế nguy cơ kháng thuốc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.