Tăng cường quản lý phim trên không gian mạng

Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, thông tin về công tác quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng.

Theo ông Đỗ Quốc Việt, các tác phẩm điện ảnh phổ biến trên không gian mạng đều phải tuân thủ quy định của pháp luật về điện ảnh. Dù là phim ngắn hay phim được sản xuất bằng công nghệ AI, các tác phẩm vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định về phổ biến phim trên không gian mạng.

Ông Việt cho biết, Luật Điện ảnh năm 2022 xây dựng với tính dự báo, trong bối cảnh việc ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất phim ngày càng phát triển. Luật đã quy định về chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng, đồng thời giao trách nhiệm tiền kiểm cho các chủ thể phổ biến phim.

Thời gian qua, Cục Điện ảnh đã dành nguồn lực để kiểm tra, đánh giá và xử lý các tác phẩm điện ảnh phổ biến trên không gian mạng, không chỉ riêng phim ngắn. Một số nền tảng và phim phổ biến không đúng quy định của pháp luật đã được xử lý. Cục cũng tăng cường rà soát, kiểm tra và giám sát hoạt động phổ biến phim trên môi trường mạng.

Về việc hoàn thiện hành lang pháp lý, ông Việt cho biết, cùng với Luật sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan, sau khi luật được ban hành, Cục Điện ảnh sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật, trong đó có Nghị định 131 và các thông tư liên quan, đặc biệt là Thông tư 05 cùng những quy định trực tiếp về thẩm định, phân loại phim.

Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng, đồng thời yêu cầu các chủ thể nghiêm túc thực hiện quy định về phân loại và phổ biến phim. Cục Điện ảnh cũng đã có văn bản đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện nghiêm các quy định này, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý trong thời gian tới, nhất là đối với phim sử dụng công nghệ AI.

Việc ứng dụng AI vào sản xuất phim đặt ra những vấn đề cần tiếp tục quan tâm, bởi công nghệ này chưa hoàn thiện có thể ảnh hưởng đến chất lượng tác phẩm, cũng như phát sinh những nội dung không phù hợp, có nguy cơ vi phạm pháp luật.