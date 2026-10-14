Tăng cường quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Ưu tiên đầu tư hạ tầng, phát triển cụm công nghiệp bền vững

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-BCT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển cụm công nghiệp (CCN) trong tình hình mới.

Bộ Công Thương yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan tập trung đầu tư hạ tầng, phát triển cụm công nghiệp bền vững.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, công tác quản lý, đầu tư xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư vào CCN đã được các địa phương quan tâm triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, tại một số địa phương, công tác rà soát, xử lý CCN và dự án trong CCN chậm triển khai; kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, tiến độ đầu tư kéo dài. Công tác xử lý môi trường tại CCN có cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Việc thu hút đầu tư chưa gắn chặt với định hướng phát triển ngành, lợi thế địa phương.

Để khắc phục những hạn chế trên, Bộ Công Thương yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ưu tiên đầu tư hạ tầng, phát triển cụm công nghiệp bền vững.

Liên quan đến nội dung này, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm quy định về quản lý, phát triển CCN tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP, Nghị định số 303/2026/NĐ-CP và pháp luật liên quan; tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai hiệu quả các quy định mới. Các địa phương cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế quản lý CCN, quy định hỗ trợ đầu tư từ ngân sách địa phương để xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN phù hợp quy định.

Trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các địa phương phải rà soát, tích hợp điều chỉnh Phương hướng phát triển CCN, bảo đảm đầy đủ thông tin đối với từng CCN, thống nhất với các quy hoạch khác và bố trí đủ quỹ đất để thành lập, đầu tư phát triển.

Đối với hoạt động thu hút đầu tư, Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường lựa chọn doanh nghiệp có năng lực làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN. Đồng thời, ưu tiên khuyến khích phát triển CCN sinh thái, CCN công nghệ cao, CCN chuyên ngành, CCN hỗ trợ, CCN làng nghề, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp.

Việc thu hút đầu tư phải gắn với định hướng phát triển công nghiệp, lợi thế nguyên liệu, lao động, hạ tầng của địa phương; ưu tiên dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, giá trị gia tăng cao, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thân thiện môi trường.

Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường lựa chọn doanh nghiệp có năng lực làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Xử lý dứt điểm các tồn tại, nâng cao hiệu quả quản lý

Một nhiệm vụ quan trọng được Bộ Công Thương đặt ra là chỉ đạo chủ đầu tư tập trung nguồn lực xây dựng đồng bộ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật CCN, trong đó lưu ý đầu tư công trình thu gom, xử lý nước thải theo pháp luật về bảo vệ môi trường. Chỉ thị yêu cầu bảo đảm 100% CCN có nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường trong giai đoạn 2026-2030.

Các địa phương phải thường xuyên rà soát, xử lý dứt điểm theo quy định đối với các dự án đầu tư hạ tầng CCN, dự án đầu tư trong CCN chậm tiến độ, không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; chịu trách nhiệm quản lý hiệu quả các CCN trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các quy định liên quan.

Đối với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Chỉ thị giao Cục Công nghiệp thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về CCN; theo dõi, phối hợp với các địa phương trong triển khai thực hiện.

Cục Công nghiệp chủ trì tổ chức tập huấn, phổ biến Nghị định số 303/2026/NĐ-CP; hoàn thành xây dựng thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2024/TT-BCT trong tháng 10/2026; nghiên cứu xây dựng thông tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá, công nhận CCN sinh thái. Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số chủ trì xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu CCN cả nước trong giai đoạn 2026-2027.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 11/CT-BCT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển cụm công nghiệp. Đồng thời kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc về Bộ để tổng hợp, phối hợp giải quyết.