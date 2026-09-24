Tăng cường quản lý nhà nước về giá những tháng cuối năm

Dự báo tình hình nêu trên, ngày 21-9-2026, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai ban hành Công văn số 9695/UBND-KTNS về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về giá những tháng còn lại năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để chủ động ứng phó, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về giá, ổn định thị trường trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đã đề ra 10 nhiệm vụ, nội dung và yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc, tập trung thực hiện.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương tăng cường công tác theo dõi, phân tích diễn biến cung - cầu và giá các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là những lĩnh vực chịu tác động trực tiếp từ chi phí nhiên liệu như: vận tải, logistics, vật liệu xây dựng và lương thực, thực phẩm; yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá và chủ động rà soát cơ cấu chi phí để điều chỉnh giá bán phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào; chú trọng các giải pháp về bảo đảm, điều hòa cung - cầu, nhất là các nhóm hàng thiết yếu như: xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất...