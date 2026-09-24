Tăng cường quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh, trật tự lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo

Toàn cảnh lễ ký kết.

Theo nội dung Quy chế, trên lĩnh vực dân tộc, hai bên sẽ trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh, trật tự trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phối hợp tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo đảm an ninh, trật tự; nắm tình hình, chủ động nhận diện nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Hai đơn vị cũng phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động đồng bào, người có uy tín tham gia phòng, chống tội phạm; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chương trình, đề án; kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến đất ở, đất sản xuất, chính sách dân tộc, không để phát sinh điểm nóng.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo và Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp.

Trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, hai đơn vị sẽ trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh, trật tự; tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về chủ trương, giải pháp quản lý; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho chức sắc, chức việc, tín đồ, nhà tu hành; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng có hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến đất đai, nhà, đất gắn với tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định...

Việc ký kết Quy chế nhằm bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất giữa Công an tỉnh và Sở Dân tộc và Tôn giáo; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng bức tranh cho Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh.

Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.