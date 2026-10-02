Tăng cường quản lý, ngăn lạm thu đầu năm học

Trường Mầm non Na Son tổ chức họp thống nhất hoạt động giáo dục trong năm học 2026 - 2027.

Năm học 2026 - 2027, Trường Mầm non Na Son (xã Na Son) có 1 trường chính và 4 phân hiệu, tổng số trên 1.160 học sinh. Nhà trường tuân thủ nghiêm túc các quy định của ngành và chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục, nhất là việc thu các khoản ngay từ đầu năm học.

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Nguyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Na Son cho biết: Các khoản thu yêu cầu phải đúng căn cứ pháp lý, rõ ràng về danh mục, mức thu, đối tượng và phương thức thu. Vì vậy, nhà trường luôn xác định phải công khai, minh bạch các khoản để phụ huynh nắm rõ; qua đó hạn chế những hiểu lầm hoặc phát sinh trong quá trình triển khai.

Đầu năm học là thời điểm phát sinh nhiều khoản liên quan đến hoạt động giáo dục. Nếu thiếu công khai hoặc không xác định rõ căn cứ, mục đích, mức thu, việc thu có thể tạo ra những phản ứng từ phía phụ huynh học sinh. Bước vào năm học mới, xã Pú Nhung có 3 trường công lập gồm: Trường Mầm non Pú Nhung (1.084 trẻ); Trường Tiểu học Pú Nhung (1.252 học sinh) và Trường THCS Pú Nhung (1.048 học sinh).

Để kiểm soát tình trạng lạm thu, UBND xã Pú Nhung đã chỉ đạo, quán triệt nghiêm túc quy định đến các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trực thuộc. Các trường học trên địa bàn đã hoàn thành niêm yết công khai số điện thoại của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách và đường dây nóng của UBND xã.

Ông Nguyễn Văn Bách, Chủ tịch UBND xã Pú Nhung cho biết: Xã đã phân công Phòng Văn hóa - Xã hội theo dõi, tiếp nhận, tổng hợp phản ánh liên quan đến lạm thu, tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định. Những nội dung thuộc thẩm quyền được tham mưu xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Xã Pú Nhung công khai đường dây nóng tiếp nhận ý kiến của phụ huynh liên quan đến lạm thu, tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Điện Biên Phủ là phường trung tâm tỉnh, có số lượng học sinh lớn. Năm học 2026 - 2027, toàn phường có 7 cơ sở giáo dục công lập với 338 lớp và 10.352 học sinh ở cả ba cấp học. Với quy mô học sinh lớn yêu cầu trách nhiệm trong công tác quản lý của địa phương cao hơn.

Để bảo đảm các khoản thu đầu năm học thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Điện Biên Phủ đã phối hợp với cơ quan chức năng hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về khoản thu, mức thu, căn cứ thu và thời điểm thu theo pháp luật và chỉ đạo của cấp trên.

Yêu cầu các cơ sở giáo dục công khai đầy đủ danh mục các khoản thu, mức thu, căn cứ pháp lý của từng khoản và thời điểm thu tại bảng tin nhà trường, trên cổng thông tin điện tử và trong cuộc họp phụ huynh đầu năm học. Đối với các khoản thu ngoài quy định, trong đó có đóng góp tự nguyện, tài trợ, xã hội hóa phải thực hiện trên tinh thần tự nguyện, lấy ý kiến và nhận được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh trước khi triển khai.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Điện Biên Phủ cho biết: Chúng tôi đã yêu cầu các nhà trường chấp hành nghiêm quy định về thu, chi tài chính đầu năm học, công khai, minh bạch các khoản thu theo đúng hướng dẫn; nghiêm cấm việc thu các khoản ngoài quy định hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định.

Nhằm tăng cường quản lý các khoản thu đầu năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND xã, phường và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện quy định đối với các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2026 - 2027. Các địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền, quán triệt, phổ biến văn bản chỉ đạo về chấn chỉnh thực hiện các khoản thu, chi đến cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục. Trường học đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền để cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh và giáo viên hiểu rõ, thực hiện đúng quy định.

Đối với kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh phải thực hiện theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm theo dõi, kịp thời ngăn chặn việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu tiền trái quy định.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu những khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban theo quy định; không thu tiền bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trường học, trông coi phương tiện giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Không thu các khoản mua sắm máy móc, thiết bị cho trường, lớp hoặc cán bộ, giáo viên, nhân viên; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới công trình nhà trường…

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh công khai nội dung, khoản thu đế sớm ổn định công tác dạy và học. Trong ảnh: Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mường Nhé hướng dẫn học sinh làm bài tập.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp và tinh thần phối hợp của các cơ quan chức năng, cơ sở giáo dục cùng sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, Điện Biên quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục công bằng, nhân văn, bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh và phụ huynh; từ đó tạo nền tảng để trường học phấn đấu hoàn thành mục tiêu dạy tốt, học tốt, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng và trách nhiệm.