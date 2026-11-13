Tăng cường quản lý, ngăn chặn thuốc lá điện tử

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Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang trở thành mối lo ngại đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Với thiết kế nhỏ gọn, nhiều kiểu dáng ngụy trang như thỏi son, cây bút, đồ chơi cùng các loại hương liệu đa dạng, những sản phẩm này dễ thu hút sự tò mò của thanh thiếu niên, học sinh.

Đáng lo ngại, một số đối tượng còn lợi dụng thiết bị thuốc lá điện tử để pha trộn các chất ma túy tổng hợp vào tinh dầu, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc, rối loạn thần kinh và nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe người sử dụng.

Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đều gây hại cho sức khỏe. Trước những nguy cơ này, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết số 173/2024/QH15, quy định cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025.

Thực hiện chủ trương trên, tỉnh Đồng Tháp tăng cường công tác đấu tranh, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến thuốc lá điện tử. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp triển khai nhiều đợt kiểm tra, tập trung vào hoạt động kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển các sản phẩm VAPE, POD và tinh dầu không rõ nguồn gốc.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Tháp, lũy kế từ ngày 23-3 đến ngày 6-9-2026, lực lượng chức năng tạm giữ nhiều tang vật liên quan đến thuốc lá điện tử, gồm: 53 hộp VAPE, 15 cây POD, 32 máy POD, 6 đầu POD, 5 đầu thay thế cho cây VAPE và 31 chai tinh dầu thuốc lá điện tử.

Số lượng, chủng loại tang vật cho thấy hoạt động vi phạm không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh thiết bị hoàn chỉnh, mà còn có sự phân tách thành từng bộ phận, phụ kiện và dung dịch tinh dầu.

Đây là những mặt hàng có thể được sử dụng để lắp ráp, thay thế hoặc tiếp tục phục vụ nhu cầu sử dụng thuốc lá điện tử trái phép.

Đối với tang vật thuốc lá điện tử vi phạm, các quyết định xử lý áp dụng biện pháp tịch thu theo quy định gồm: 53 hộp VAPE, 47 cây POD, 6 đầu POD, 5 đầu thay thế cây VAPE và 31 chai tinh dầu.

Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần ngăn chặn nguồn cung sản phẩm thuốc lá điện tử trái phép, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Thực tế cho thấy, thuốc lá điện tử không đơn thuần là một sản phẩm thay thế thuốc lá điếu như những lời quảng cáo trên thị trường. Những nguy cơ từ hóa chất trong tinh dầu, nicotine và khả năng bị lợi dụng để pha trộn chất cấm đòi hỏi công tác quản lý phải được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Bên cạnh kiểm soát hoạt động buôn lậu, kinh doanh và tàng trữ, việc tuyên truyền để người dân, nhất là phụ huynh, giáo viên và học sinh nhận diện tác hại của thuốc lá điện tử cũng có ý nghĩa quan trọng.

Với sự phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Bộ đội Biên phòng và các ngành chức năng, Đồng Tháp đang từng bước tăng cường kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập thị trường.

Qua đó, không chỉ góp phần thực hiện nghiêm chủ trương của Quốc hội, mà còn hướng đến mục tiêu bảo vệ sức khỏe Nhân dân, xây dựng môi trường học đường và cộng đồng an toàn, lành mạnh.