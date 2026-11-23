Người dân thả lưới bắt cá trên kênh Phú Lộc sáng 21/11. Ảnh: VĨNH LỘC

Kiểm soát các điểm ô nhiễm

Sau khi được cải tạo, kênh Phú Lộc (phường Thanh Khê) từng bước trở nên trong xanh, cảnh quan hai bên bờ cũng được chỉnh trang, vệ sinh thường xuyên.

Theo bà Lê Thị Thanh Mai, Tổ trưởng Tổ dân phố 71, kết quả này là nỗ lực thu gom, vệ sinh của công ty môi trường và sự quan tâm của chính quyền, địa phương... Cạnh đó, tổ dân phố cũng luôn tích cực vận động các hội, đoàn thể ra quân dọn vệ sinh hằng tuần và tuyên truyền người dân không vứt rác xuống kênh.

Áp lực môi trường cũng xuất hiện tại sông Hoài, đoạn qua chùa Cầu (phường Hội An), khi một vài thời điểm chất lượng nước chưa bảo đảm, nhất là vào mùa khô.

Tương tự, việc giữ gìn môi trường nước có ý nghĩa quan trọng tại khu vực rừng dừa nước Cẩm Thanh (phường Hội An Đông), bởi đây là điểm du lịch mỗi năm đón hơn 1,5 triệu lượt khách tham quan.

Ông Lê Công Sỹ, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Đông chia sẻ, để bảo đảm vệ sinh môi trường, đơn vị đã thành lập đội thu gom rác thải gồm 8 thành viên, hằng ngày bơi ghe kiểm tra, thu gom rác trôi nổi trên sông. Đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở nhà hàng, hộ dân không xả rác và nước thải trực tiếp ra môi trường.

Ở khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, với hoạt động tàu thuyền, dịch vụ hậu cần nghề cá và sơ chế thủy sản khiến lượng chất thải phát sinh lớn, đặt ra yêu cầu kiểm soát môi trường thường xuyên.

Đây là những khu vực cần được giám sát nguồn thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường.

Môi trường, cảnh quan rừng dừa nước Cẩm Thanh luôn được đảm bảo. Ảnh: VĨNH LỘC

Tăng cường quản lý, giám sát

Thời gian qua, bên cạnh đầu tư các công trình xử lý nước thải, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường công tác quản lý về bảo vệ môi trường cũng luôn được thành phố quan tâm.

Đặc biệt, nhiều văn bản liên quan được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý cho việc kiểm soát nguồn thải, quan trắc và xử lý các vấn đề môi trường phát sinh, nhằm nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là môi trường nước.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, bên cạnh kiểm soát nguồn thải, tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm ô nhiễm, ứng dụng công nghệ trong quan trắc, dự báo và cảnh báo sớm cũng được đơn vị triển khai thường xuyên.

Gắn với đó, việc xây dựng nền tảng dữ liệu môi trường thống nhất, liên thông, từng bước công khai thông tin chất lượng môi trường và giám sát nước mặt, nước biển ven bờ đã tạo điều kiện giúp cơ quan chức năng theo dõi diễn biến chất lượng nước, nhận diện nguy cơ ô nhiễm và chủ động triển khai biện pháp ứng phó.

Không chỉ cấp thành phố, công tác bảo vệ môi trường nước ở cơ sở cũng luôn được các xã, phường quan tâm, triển khai mạnh mẽ. Một số địa phương như Hòa Tiến, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Hội An… đã cụ thể hóa công tác bảo vệ môi trường nước bằng những việc làm cụ thể.

Tại xã Hòa Tiến, cuối tháng 10/2026, HĐND xã đã tổ chức chuyên đề về môi trường và nước sạch nhằm nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải và cung cấp nước sạch.

Tương tự, các phường Cẩm Lệ, Hòa Xuân… chính quyền cũng ban hành văn bản triển khai thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Nghị định số 346/2025/NĐ-CP, tập trung vào các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh nước thải công nghiệp.

Đồng thời phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường như nước đổi màu, bốc mùi, rác thải tích tụ hay dòng chảy biến đổi… phản ánh cơ quan chức năng có biện pháp ngăn ngừa, xử lý ô nhiễm.

Thực tế cho thấy, bảo vệ môi trường nước cần sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Từ việc không xả rác xuống sông, hồ, kênh mương, sử dụng nước tiết kiệm đến thực hiện nghiêm quy định xử lý nước thải trong sản xuất, kinh doanh, mỗi hành động đều góp phần giảm áp lực lên tài nguyên nước.

Quản lý tốt môi trường nước sẽ góp phần bảo vệ cảnh quan, hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng, tạo nền tảng để Đà Nẵng phát triển xanh, bền vững…