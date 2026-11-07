Tăng cường quản lý livestream bán hàng trên thương mại điện tử

Chỉ số đồng USD đã tăng mạnh trong phiên 6/11, đánh dấu phiên tăng điểm theo tỷ lệ phần trăm theo ngày lớn nhất trong gần năm tháng qua, sau khi báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp mạnh hơn dự báo của Mỹ giúp củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất vào tháng tới.