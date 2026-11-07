Tăng cường quản lý livestream bán hàng trên thương mại điện tử
Livestream bán hàng ngày càng trở thành phương thức kinh doanh phổ biến, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử, mở rộng thị trường và tạo cơ hội kinh doanh cho cá nhân, doanh nghiệp. Sau 4 tháng Luật Thương mại điện tử có hiệu lực, hoạt động này đang từng bước được kiểm soát chặt chẽ hơn khi các nền tảng, doanh nghiệp và người sáng tạo nội dung cùng tăng cường kiểm tra nguồn gốc và thông tin hàng hóa trước khi đưa sản phẩm lên sóng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tang-cuong-quan-ly-livestream-ban-hang-tren-thuong-mai-dien-tu-246261107112234827.htm