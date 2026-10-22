Tăng cường quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Hoạt động khai thác đá làm vật liệu xây dựng tại một mỏ trên địa bàn phường Vân Sơn.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đánh giá tác động môi trường, cấp phép khai thác khoáng sản; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng cho 10 mỏ đã cấp phép và diện tích đất khu vực phụ trợ của 14 mỏ cát. Rà soát các mỏ đã trúng đấu giá, xử lý các đơn vị chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính, chậm triển khai dự án theo quy định.

Ưu tiên cấp phép các mỏ phục vụ tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên; triển khai nâng công suất các mỏ đang hoạt động khi bảo đảm điều kiện an toàn và môi trường. Đẩy mạnh sản xuất cát nghiền nhân tạo, tận dụng đất đá từ các công trình giao thông để san nền. Tăng cường quản lý giá vật liệu xây dựng, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá.

Đối với giai đoạn 2027-2030, tập trung thực hiện quy hoạch khoáng sản, giải quyết chồng lấn quy hoạch, bảo vệ cảnh quan, môi trường tại các khu du lịch trọng điểm. Nâng cao chất lượng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, ngăn chặn tình trạng bỏ cọc, găm mỏ trục lợi. Nghiên cứu cắt giảm tối thiểu 30-50% thời gian giải quyết thủ tục cấp phép, giao đất mỏ; công khai, minh bạch quy hoạch và giá vật liệu xây dựng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khoáng sản; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý IV trước ngày 15/12/2026./.