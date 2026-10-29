Tăng cường quản lý khai thác khoáng sản

Xã Lệ Ninh là địa phương có tiềm năng khoáng sản phục vụ sản xuất VLXD thông thường, chủ yếu là đá vôi và đất san lấp. Hiện, trên địa bàn xã có 9 mỏ đá làm VLXD thông thường, trong đó 6 mỏ đang hoạt động và 3 mỏ đang thực hiện các thủ tục liên quan đến thăm dò, xin cấp phép.

Đối với hoạt động cải tạo đất nông nghiệp kết hợp tận thu vật liệu san lấp, địa phương có 6 mỏ đất, trong đó 5 mỏ đã hết thời hạn khai thác và đang thực hiện phục hồi môi trường, còn 1 mỏ đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xin cấp phép.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQVN tỉnh giám sát hoạt động khai thác khoáng sản tại xã Lệ Ninh - Ảnh: X.V

Trước thực trạng trên, UBND xã Lệ Ninh tiếp tục xác định quản lý tài nguyên, khoáng sản là nhiệm vụ quan trọng, cần sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Trên cơ sở nhiệm vụ, thẩm quyền được phân cấp, phân quyền, UBND xã đã chủ động phối hợp với các sở, ngành chuyên môn cấp tỉnh kiểm tra hiện trạng khai thác, giám sát việc chấp hành quy định về đất đai, khoáng sản, môi trường và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân.

Hiện, UBND xã đã kiện toàn tổ phản ứng nhanh để xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, xây dựng, môi trường và khoáng sản; đồng thời xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn.

Hằng năm, địa phương ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản; tổ chức kiểm tra định kỳ, kết hợp kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc nhận được tin báo. Địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường; vận động người dân không tham gia, tiếp tay cho hoạt động khai thác, thu mua, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Phó Chủ tịch UBND xã Lệ Ninh Dương Quang Hùng cho biết: “Địa phương xác định phải tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản ngay từ cơ sở, kịp thời phát hiện những bất cập trong quá trình khai thác, vận chuyển khoáng sản để yêu cầu các đơn vị khắc phục. Đối với những phản ánh của người dân, UBND xã tổ chức kiểm tra thực tế, làm việc với các bên liên quan và yêu cầu thực hiện biện pháp xử lý phù hợp”.

Một trong những vấn đề được người dân quan tâm tại các khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản ở Lệ Ninh là bụi, tiếng ồn do xe tải vận chuyển vật liệu gây ra. Vào những ngày nắng nóng, gió mạnh, khi lưu lượng phương tiện tăng cao, bụi và khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển, ảnh hưởng đến sinh hoạt của những hộ dân sống hai bên đường.

Tại thôn Hoàng Viễn, trước đây, tình trạng xe chở VLXD lưu thông qua khu dân cư gây bụi và tiếng ồn khiến người dân nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương. Sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND xã Lệ Ninh tiến hành kiểm tra thực tế, ghi nhận những vấn đềngười dân phản ánh là có cơ sở. Từ đó, xã mời đại diện 3 mỏ đá có liên quan cùng cấp ủy thôn làm việc, trao đổi và thống nhất biện pháp khắc phục.

Hoạt động khai thác khoáng sản tại xã Lệ Ninh đóng góp vào ngân sách và đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội- Ảnh: X.V

Trưởng thôn Hoàng Viễn Trương Văn Ánh chia sẻ: “Trước đây, xe chở VLXD đi qua thôn với tần suất cao, bụi và tiếng ồn ảnh hưởng đến các hộ dân, nhất là những gia đình ở sát 2 bên tuyến đường. Sau khi người dân kiến nghị, UBND xã đã vào cuộc, mời các mỏ đá liên quan và đại diện thôn làm việc.

Sau đó, các đơn vị thống nhất chi trả kinh phí thuê người dân vệ sinh môi trường, đồng thời giới hạn thời gian vận chuyển khoáng sản từ 5-19 giờ hằng ngày. Nếu có nhu cầu vận chuyển ngoài khung giờ này, các đơn vị phải thông báo để người dân biết, phối hợp xử lý”.

Là một trong những đơn vị đang khai thác đá vôi làm VLXD thông thường trên địa bàn xã Lệ Ninh, Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Xây dựng tổng hợp Hoàng Văn có diện tích khai thác 4,9ha, trữ lượng được phép khai thác 1.239.000m³, công suất 75.000m³/năm. Bình quân mỗi năm, đơn vị dự kiến dành khoảng 1,5 tỉ đồng hỗ trợ địa phươngvà người dân, trong đó có việc xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng và hỗ trợ các hộ dân gần khu vực khai thác, vận chuyển khoáng sản…

Ông Nguyễn Văn Bức, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Xây dựng tổng hợp Hoàng Văn, cho biết: “Hoạt động khai thác khoáng sản muốn duy trì ổn định phải đi đôi với chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Do đó, công ty luôn chú trọng công tác quan trắc, giám sát môi trường định kỳ; thực hiện các biện pháp giảm bụi, tiếng ồn, đồng thời phối hợp với địa phương khắc phục những vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển vật liệu”.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Lệ Ninh Dương Quang Hùng, thời gian tới, UBND xã Lệ Ninh tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản; tập trung phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác trái phép, vi phạm về đất đai, môi trường.

Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng dân cư, yêu cầu các đơn vị khai thác thực hiện nghiêm cam kết đã thống nhất với chính quyền và người dân…